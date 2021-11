Vladař vychytal v NHL poprvé nulu, Zacha si připsal dva body

New York - Hokejový brankář Daniel Vladař zastavil v Ottawě všech 27 střel, dovedl Calgary k výhře 4:0 a připsal si v devátém startu v NHL poprvé čisté konto. Pavel Zacha neodvrátil gólem a asistencí prohru New Jersey 3:4 po nájezdech na ledě New Yorku Rangers. Washington porazil i díky 24 zákrokům Vítka Vaněčka Pittsburgh 6:1. David Pastrňák a Jakub Zbořil přihráli na jeden gól Bostonu při vítězství 5:2 nad Montrealem.

Vladař, který byl vyhlášen největší hvězdou zápasu, nastoupil v této sezoně počtvrté a Calgary s ním v brance získalo sedm z osmi bodů. Český gólman se nejvíce zapotil v úvodní třetině, ve které byla Ottawa střelecky aktivnější (12:7). Andrew Mangiapane ale tečí otevřel v 17. minutě skóre a do poloviny zápasu zvýšili Elias Lindholm s Matthewem Tkachukem na 3:0. Na začátku třetí části nepřipustil čtvrtým gólem žádné drama Nikita Zadorov.

New Jersey po akcích Zachy vyrovnalo na 2:2 a v 58. minutě na 3:3. Nejdříve se po jeho přihrávce prosadil v přesilové hře Dougie Hamilton, poté brněnský rodák gólem z dorážky poslal zápas do prodloužení. Čtyřiadvacetiletý centr skóroval v sezoně posedmé a je nejlepším českým střelcem. V sedmé sérii rozstřelu ale Zacha neuspěl s bekhendovým blafákem, na druhé straně vzápětí rozhodl Chris Kreider.

Vaněček pustil jediný gól v 19. minutě za stavu 2:0, když jej zblízka překonal Jake Guentzel, a byl stejně jako Zacha zvolen třetí hvězdou utkání. O branky Washingtonu se podělilo šest různých střelců, přičemž Alexandr Ovečkin neskóroval, ale připsal si dvě asistence. Pittsburghu nepomohl ani návrat Sidneyho Crosbyho, který vynechal předchozích pět utkání kvůli covidovému protokolu.

Boston prohrával 0:1 a po čtyřiceti minutách 1:2, ale ovládl poslední třetinu. Dvěma góly se podíleli na obratu obránce Charlie McAvoy a Charlie Coyle. Výhru zpečetil gólem v 59. minutě trefou do prázdné branky Taylor Hall, jemuž přihrál Pastrňák, se 13 body (4+9) nejproduktivnější český hráč v soutěži. Zbořil zaznamenal naopak první bod sezony, když stál u zrodu branky na 1:1.

Výsledky NHL

Anaheim - Vancouver 5:1, St. Louis - Edmonton 4:5, Washington - Pittsburgh 6:1, Ottawa - Calgary 0:4, NY Rangers - New Jersey 4:3 po sam. nájezdech, Boston - Montreal 5:2.