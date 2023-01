Vláda se nebude podílet na ničí prezidentské kampani, uvedl Stanjura

Praha - Vláda se nebude podílet na ničí prezidentské volební kampani, řekl dnes v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Předvolební debaty před druhým kolem prezidentských voleb by se podle něj měly více zaměřit na prezidentské kompetence. Sám ve volbě podpoří vítěze prvního kola voleb Petra Pavla. Podle předsedkyně klubu hnutí ANO Aleny Schillerové by Pavel byl v případě zvolení prezidentem pouze loutkou současné vlády.

Do druhého kola prezidentských voleb postoupili bývalý představitel české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Petr Pavel a poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

"Vláda nebude součástí prezidentské kampaně," odmítl Stanjura možnost, že by se vládní strany plánovaly aktivně podílet na kampani Petra Pavla. Obvinil naopak opozici, že se snaží vyvoláním jednání o nedůvěře vládě, které se uskuteční v příštím týdnu, zatáhnout dění na vládní úrovni do předvolební kampaně. Podle Schillerové jde ovšem o reakci na chování kabinetu Petra Fialy vůči opozici.

Stanjura i Schillerová dnes ocenili vysokou volební účast, která překonala 68 procent. Oba zároveň poukázali na vysoké volební výsledky obou postupujících, které dohromady činily přes 70 procent. Před druhým kolem se ovšem podle nich začíná znovu a volby budou vyrovnané.

Do druhého kola Stanjura podpořil Petra Pavla. "Je to silná osobnost a určitě by byl lepším prezidentem než Andrej Babiš," podotkl ministr. Podle Schillerové by Pavel naopak byl pouze loutkou současné vlády. "Je marketingový produkt. Nemá žádné politické zkušenosti," uvedla. Stanjura slova o loutce vlády odmítl s tím, že funkční období příštího prezidenta bude daleko přesahovat funkční období současné vlády.

Stanjura také vyzval média, aby předvolební debaty před druhým kolem prezidentských voleb více přizpůsobily kompetencím prezidenta. "Babiš se tváří, jakoby kandidoval na premiéra. V roli prezidenta nemůže splnit věci, které slibuje," upozornil.

Politici se věnovali také sobotním výpadům Babiše proti svému protikandidátovi. Mimo jiné uvedl, že jediným prezidentem v Evropě, který byl "komunistickým rozvědčíkem", je ruský prezident Vladimir Putin. Schillerová dnes Babiše hájila, podle ní šéf hnutí ANO krátce předtím dostal informace o připravovaných útocích na něj.

"Proto na ně zareagoval předem. Byl k tomu vyprovokován," dodala. K otázkám, zda je Babiše připraven svá sobotní slova na adresu Pavla vzít v případě, že se informace o kompromitujících materiálech nepotvrdí, řekla, že se uvidí. Stanjura útoky Babiše na Pavla označil za nečestnou hru. "Agent KGB je prezidentem Ruska, agent StB chce být prezidentem Česka," dodal.