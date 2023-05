Vláda schválila ukončení snížené spotřební daně z nafty, původní chce už od léta

Brno - Vláda rozhodla o návratu spotřební daně z nafty na původní hodnotu 9,95 koruny za litr. V návrhu novely zákona o spotřebních daních vláda navrhuje, aby se tak stalo od poloviny roku. V současnosti je daň nižší o 1,50 koruny na litr, úleva měla původně platit do konce roku. "Situace se ale změnila k lepšímu a cena nafty výrazně klesla," řekl v Brně novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Návrat sazby daně by podle ministerstva financí znamenal přínos státnímu rozpočtu 727 milionů Kč za každý měsíc a o dalších 73 milionů Kč každý měsíc vylepšený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.

"V současnosti atakuje cena nafty třicetikorunovou úroveň. Když vláda přijímala sníženou úroveň spotřební daně, přesahovala cena nafty 44 korun. Na to musíme i v souvislosti se zadlužením státu reagovat," uvedl Kupka.

Vláda navrhuje, aby se daň vrátila na původní hodnotu od poloviny roku, vyplynulo z ministrova vyjádření. Z litru benzinu se před úpravou odváděla daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Kupka připomněl, že teď záleží na jednání v Poslanecké sněmovně.

"Hlavním důvodem dřívějšího návratu k původní sazbě daně je výrazný pokles ceny motorové nafty pro řidiče v České republice, která byla v dubnu jednou z nejnižších v celé Evropské unii. V kontextu hledání úsporných opatření v rámci konsolidačního balíčku tímto krokem o jednotky miliard vylepšíme hospodaření státního rozpočtu už letos," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Zvýšení sazby spotřební daně z nafty na původní hodnotu se nelíbí dopravcům. Podle sdružení Česmad Bohemia české dopravce opět připraví o jejich konkurenceschopnost. Nižší daň, která platí od loňského června, měla zajistit srovnání konkurenčního prostředí například s Polskem. Od loňského června do září byla snížená také daň za benzin. Podle sdružení by mohlo být řešením zavedení tzv. profesionální nafty, z níž by její část stát vracel dopravcům.

"S dopravci jsme v kontaktu a chceme z jejich požadavků naplnit maximum. Zároveň ale musíme odpovídat na zvyšující se zadlužení Česka. Jsem přesvědčený, že dopravci budou schopni konkurovat stejně jako před ruskou invazí na Ukrajinu a dramatickým vychýlením cen pohonných hmot," dodal Kupka. Podle něj návrat sazby daně znamená do státního rozpočtu až 800 milionů korun měsíčně. "To je pro stát významná suma. V současnosti je cena pohonných hmot v Česku jedna z nejnižších v Evropské unii, takže tohle rozhodnutí neohrozí mobilitu české veřejnosti," dodal.

Nafta vytrvale od února zlevňuje, vyplývá z údajů společnosti CCS. Průměrná cena nafty minulý týden činila 33,27 koruny. Za naftu nyní motoristé platí zhruba o 11,5 koruny za litr méně než loni v dubnu.