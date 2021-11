Vláda schválila testy žáků i ošetřovné, lockdown a povinné očkování ne

Praha - Kvůli zhoršující se epidemii koronaviru vláda schválila pravidelné plošné testování v základních a středních školách. Firmy musí také od pondělí pravidelně jednou týdně testovat neočkované pracovníky, ti se testu musejí podrobit. Úřady by měly co nejvíce využívat práci z domova. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ale uvedl, že Česko nebude následovat příklad Rakouska, které dnes vyhlásilo plošnou uzávěru a povinné očkování proti covidu-19.

Vláda rovněž schválila návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě. Příspěvek by měl zvýšit ochotu lidí léčit se či jít do karantény a také hlásit případné rizikové kontakty. Obě podpory by se měly vyplácet zpětně od listopadu. Novely ale musí ještě přijmout Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

Ve čtvrtek laboratoře odhalily 13.374 případů koronaviru. Je to o bezmála 3000 víc než před týdnem. Počet hospitalizovaných stoupl na 4750, skoro 700 pacientů je v těžkém stavu. Setrvale roste i takzvané incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za uplynulých sedm dní na 100.000 obyvatel. K dnešku stouplo z 819 na 847.

Nejvíc se nákaza šíří na Moravě. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně kvůli covidu omezí provoz včetně ambulancí. Naplnila kapacitu intenzivních lůžek, chybí především sestry. Armáda k dnešnímu dni slouží ve 24 nemocničních a sociálních zařízeních, které trpí nedostatkem personálu, v pondělí začne pomáhat v dalších 15.

Od pondělí se už nebudou uznávat až na výjimky negativní testy na koronavirus jako covidový certifikát. Lidé se budou muset například u kadeřníka či v restauraci prokázat kompletním očkováním, nebo tím, že nemoc v posledním půlroce prodělali. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) není potřeba vyhlásit nouzový stav, opatření se budou moci nadále řídit pandemickým zákonem.

I po zpřísnění pravidel se ale neočkovaní lidé na služební cestě, cestující za lékařem nebo v jiném nezbytném případě budou moci v ubytovacích službách prokázat PCR testem. K udělení výjimky vládu ve čtvrtek vyzvala Asociace hotelů a restaurací ČR. Pokud by se nemohli ubytovat lidé cestující za prací, ochromilo by to podle ní činnost firem.

Plošné testování ve školách se bude konat každé pondělí. Trvat by mělo do konce února, nebude se týkat očkovaných. Stát pro školy zajistí antigenní testy. Chce využít možnosti doobjednat 1,6 milionu testů z předchozí zakázky, kterou v červenci vyhrála firma Batist Medical. Na jednání vlády v pondělí mají všichni ministři předložit požadavky na testy nejen pro školy do konce února.

Povinnost testovat neočkované zaměstnance ve firmách se týká také živnostníků. Nebude se vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. Podniky mohou použít antigenní testy, včetně samotestovacích sad. Pokud se zaměstnanec testovat odmítne, musí dodržovat protiepidemická opatření. Musí nosit respirátor po celou pracovní dobu, dodržovat rozestupy, oddělené stravování, omezený styk s ostatními. Odmítnutí se testovat musí navíc zaměstnavatel nahlásit příslušné krajské hygienické stanici.

Stejně jako na zaměstnance bude nahlíženo také na profesionální sportovce, kteří se připravují na utkání. U těch vláda vypustila podmínku prokázání se výhradně dokladem o dokončeném očkování nebo prodělání covidu.

Stát se shodl se zástupci podnikatelů na obnovení programů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a kompenzačního bonusu pro živnostníky. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle ministra Karla Havlíčka (ANO) navrhuje, aby kritériem pro čerpání z dotačních titulů byl jako dříve pokles obratu o 50 procent za určité období letošního roku v porovnání se stejnou dobou roku 2019. Podnikatelé podle něj žádají hranici pro vstup 30 procent. Pokud by byl schválen návrh podnikatelů a dotace by mohlo využít více firem, nebyla by podpora tak vysoká, uvedl ministr.

Podle Věslava Michalika (STAN), který je nominován na ministra průmyslu a obchodu v chystané vládě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN, je pomoc podnikatelům nutné dobře zvážit. Vzhledem ke schodkovému hospodaření bude jakákoliv podpora financována dalším dluhem, míní. Zároveň je pomoc třeba vázat na ta opatření vlády, která by konkrétní provozovny uzavřela nebo významně omezila, řekl Michalik ČTK.

Olomoucký hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN) dnes kritizoval Babišovu vládu za to, že v době sílící epidemie výrazně omezila komunikaci s krajskými samosprávami a nekoordinuje s nimi další postup. Hejtmanům podle něj chybí informace, jak bude stát v boji se sílící pandemií dál pokračovat.

Neočkovaným lidem se od pondělí ztíží návrat do ČR z Kanárských ostrovů a Madeiry. Na takzvané mapě cestovatele budou tato území červená, což značí vysokou míru rizika nákazy. Kvůli plošné uzávěře Rakouska nebudou také smět lidé do sousední země na turistické cesty. Podle Asociace cestovních kanceláří ČR se to dotkne zhruba 3500 českých lyžařů. Cestovní kanceláře nabízejí změnu termínu nebo destinace.