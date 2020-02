Vláda schválila přesun státních agentur na jedno místo

Agentury CzechTrade a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze (na archivním snímku z 9. prosince 2012), kde sídlí agentura CzechInvest.

Agentury CzechTrade a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze (na archivním snímku z 9. prosince 2012), kde sídlí agentura CzechInvest. ČTK/Štěrba Martin

Praha - Agentury CzechTrade a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde sídlí agentura CzechInvest. Přesun dnes schválila vláda, oznámil po jednání kabinetu vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Projekt do budoucna počítá se sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest, podle Havlíčka to v příštích třech letech bude znamenat úsporu 138 milionů korun. Hospodářská komora spojení státních agentur v minulých dnech kritizovala.

Cílem projektu užšího propojení agentur je podle Havlíčka mimo jiné nabídnout podnikatelům služby státních institucí na jednom místě. Havlíček kvůli plánovanému spojení agentur musí připravit návrh novely zákona o podpoře malého a středního podnikání.

Sjednocování je podle Havlíčka rozděleno do několika fází. První začala loni spojováním poboček tří státních agentur a velvyslanectví v zahraničí. "Už se nám jich podařilo dát dohromady na jedno místo víc než 40, což je přibližně 50 procent všech našich zahraničních kanceláří," řekl. Druhá fáze bude pokračovat sestěhováním agentur, další etapou je sjednocení a úprava nabídky jednotlivých kanceláří agentur. Poslední částí by mělo být propojení agentur CzechInvest a CzechTrade i na právní úrovni. Přesný termín spojení ministr neuvedl.

V neděli plánované sloučení ostře zkritizovala Hospodářská komora. Podle ní pouhé sestěhování agentur bez zásadních změn a důkladného auditu jejich fungování není velkou pomocí pro podnikatele. Vládní materiál podle komory například neřeší roztříštěné řízení podpory zahraničního obchodu tuzemských firem v zahraničí. Havlíček výtky odmítl, vyjádření komory má za "velmi překvapivé".

Ministerstvo průmyslu dříve jako nové sídlo agentur uvádělo komerční objekt MayHouse na Pankráci. Po porovnání obou variant ale vyšla budova ve Štěpánské jako nákladově výhodnější a navíc trvalé řešení. Vytvoření ústředí státních agentur ve Štěpánské by mělo podle odhadů uspořit 33,8 milionu korun za deset let. V případě budovy MayHouse by naopak šlo o zvýšení výdajů o 89,1 milionu korun za stejné období. Sídlo agentur bude pojmenováno Czech House.