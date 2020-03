Vláda schválila pozastavit EET na dobu nouze a další tři měsíce

Praha - Vláda jednomyslně schválila návrh pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. ČTK to řekl mluvčí ministerstva financí (MF) Michal Žurovec. Návrh, který je třeba upravit zákonem, v úterý projedná Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání.

Předlohu ocenil předseda nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala i Piráti. "Je dobře, že vláda schválila to, co navrhujeme: pozastavení EET. Živnostníci a podnikatelé teď budou doslova bojovat o přežití," uvedl Fiala na facebooku. Nejlepší by podle něho byl scénář, aby se elektronická evidence tržeb opětovně nespustila až do sněmovních voleb v příštím roce. ODS opakovaně avizuje, že pokud bude vládnout, EET zruší úplně.

Piráti poukazují na to, že předloha fakticky odkládá poslední vlnu zavádění EET. Do systému se měli od května zapojit například řemeslníci, taxikáři, advokáti i lékaři. "Pozastavení třetí a čtvrté vlny EET je dobrá zpráva a jsem rád, že koalice změnila názor, protože minulou středu o tom nechtěla ani slyšet," uvedl v tiskové zprávě pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Šestice opozičních stran předložila Sněmovně novelu zákona o evidenci tržeb s cílem odložit poslední fázi EET na leden. Vedle Pirátů a ODS ji podepsali i poslanci SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

MF již dříve plánovalo fakticky odložit start třetí a čtvrté fáze EET tím, že by neprovádělo kontroly. To byl ale podle MF krok, který vycházel z aktuální situace a jeho cílem bylo omezit návštěvy finančních úřadů. "S ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo aktualizací certifikátů. Z tohoto důvodu přistoupilo ministerstvo financí k dočasně úplnému pozastavení EET," uvedlo MF v neděli.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13,7 miliardy účtenek.