Vláda schválila plošné testování žáků či neočkovaných pracovníků

Praha - Vláda dnes schválila pravidelné plošné testování v základních a středních školách. Konat se bude každé pondělí. Na twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Plošné testování ve školách avizoval již po čtvrtečním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že by mělo pokračovat do konce února. Zaměstnavatelé budou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) od pondělí jednou týdně testovat neočkované pracovníky, ti se testu musejí podrobit. Vláda schválila návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě.

"Vláda rozhodla o pravidelném plošném testování v základních a středních školách. Probíhat bude každé pondělí," uvedl dnes Plaga na twitteru. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude účinnost nového opatření od 6. prosince a naváže na již dříve schválené dvě vlny plošného testování 22. a 29. listopadu. "Nyní tedy od dalšího týdne každé pondělí bude probíhat screeningové testování ve školách v zásadě za stejných podmínek (jako dříve)," řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Již ve čtvrtek uvedl, že stát pro školy zajistí antigenní testy a očkovaní se testovat nebudou.

Babiš dnes potvrdil čtvrteční vyjádření Plagy, že k zajištění dostatečného počtu testů chce stát využít možnosti doobjednat 1,6 milionu testů z předchozí zakázky, kterou v červenci vyhrála firma Batist Medical. „Pan (předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel) Švagr to dostal za úkol a vypadá to, že ta opce dopadne, tudíž bychom měli pokrytý (testy) i ten 6. prosinec,“ řekl premiér v demisi. Na jednání vlády v pondělí podle něj mají všichni ministři předložit požadavky na testy nejen pro školy do konce února. Plaga již avizoval, že vládě navrhne, aby se školám podobně jako na jaře zajistilo vedle antigenních testů opět i proplácení přesnějších PCR testů.

Ve středu hlavní hygienička Pavla Svrčinová hovořila o tom, že plošné testování nemá dostatečný efekt, což se ukazuje v zemích, jako je Rakousko nebo některé německé spolkové státy, kde se na šíření nákazy neprojevilo. Proto se podle ní po dvou kolech testování 22. listopadu a 29. listopadu pokračovat nemělo. Testovat navrhovala pouze v ohniscích nákazy, jak rozhodnou krajské hygienické stanice. Záměr ukončit testování ve školách ale kritizovali odborníci, kteří vyzývali k tomu, aby se vláda kompletně inspirovala takzvaným bavorským modelem, který testování ve školách zahrnuje.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a místopředsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová ve čtvrtek uvedly, že s pravidelným testováním žáků na covid-19 souhlasí. Podle nich může přispět k zajištění lepší bezpečnosti a chodu škol. Podle Plagy a předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby (ODS) mělo rozhodnutí o testování přijít dřív, jak to požadovaly ministerstvo školství a kraje.

V části škol se testovalo už od začátku listopadu. V pondělí 1. listopadu odhalily testy v osmi okresech asi 700 pozitivně testovaných. O týden později se testovalo v 31 okresech a nákaz bylo 3423, z nich více než tři čtvrtiny byly na základních školách. Ve 23 okresech se testovalo také v pondělí 15. listopadu, výsledky ještě k dispozici nejsou.

Krizové ošetřovné a bonusy pro lidi v karanténě

Vláda schválila návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě. Na twitteru to oznámila ministryně práce v demisi Jana Maláčová (ČSSD). Novely musí je ještě přijmout Sněmovna a Senát a podepsat prezident, aby začaly platit. Obě podpory by se měly podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu.

"Krizové ošetřovné a Izolačku jsme na vládě schválili. Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve," uvedla ministryně.

Příspěvek k náhradě mzdy či platu pro lidi v izolaci a karanténě, který Maláčová nazývá "izolačkou", se vyplácel už od března do konce června. Měl zvýšit ochotu lidí léčit se či jít do karantény a také hlásit případné rizikové kontakty. K náhradě 60 procent redukovaného příjmu se má podle návrhu platit až 370 korun na den, a to až 14 dnů. Celkem s tímto bonusem by ale lidé neměli pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Peníze v prvních 14 dnech posílá zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek si pak má odečíst ze sociálních odvodů. Opatření by mělo být možné využít až do konce června příštího roku.

Podle návrhu by se pobírání ošetřovného při nařízeném uzavření tříd či škol mělo prodloužit z běžných devíti dnů na celou dobu karantény. Dávka z nemocenského pojištění se měla zvednout ze 60 na 80 procent redukovaného základu výdělku. Denní částka by nesměla být nižší než 400 korun. Ošetřovné by se neposkytovalo za dny prázdnin či ředitelského volna. Krizové ošetřovné by pobírali i lidé, kteří by se starali po případném nařízeném uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb o handicapované blízké. Na peníze by měli mít nárok i takzvaní dohodáři. Opatření má podle návrhu fungovat do konce února příštího roku. Podobná pravidla platila už v minulém a předminulém školním roce.

Firmy budou muset jednou týdně testovat neočkované pracovníky

Zaměstnavatelé budou podle Vojtěcha od pondělí jednou týdně testovat neočkované pracovníky, ti se testu musejí podrobit. Opatření se týká také živnostníků. Nebude se vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. Podniky budou moci k testování použít antigenní testy, včetně samotestovacích sad. Stejně jako na zaměstnance bude nahlíženo také na profesionální sportovce, kteří se připravují na utkání. U těch vláda vypustila podmínku prokázání se výhradně dokladem o dokončeném očkování nebo prodělání nemoci covid-19.

Testování se nebude týkat podle Vojtěcha lidí, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi. "Pokud je tam nějaký kontakt v rámci nějaké společné šatny nebo něčeho podobného, tak samozřejmě otestován (daný člověk) být musí. Ale pokud je to nějaký typ práce třeba v přírodě, kde je ta osoba sama, testování není nutné provést," uvedl.

V případě, že se zaměstnanec odmítne otestovat musí podle Vojtěcha dodržovat protiepidemická opatření. Musí nosit respirátor po celou pracovní dobu, dodržovat rozestupy, oddělené stravování, omezený styk s ostatními. Odmítnutí se testovat musí navíc zaměstnavatel nahlásit příslušné krajské hygienické stanici. Pokud má zaměstnanec pozitivní výsledek testu, musí podle Vojtěch opustit pracoviště a podstoupit PCR test pro potvrzení nákazy. "Do jeho výsledku trvá překážka na straně zaměstnavatele," řekl dále Vojtěch.

U testování očkovaných lidí nad 60 let provedli odborníci podle Vojtěcha další analýzu. Tento krok není podle něj nyní namístě. Jejich testování není zdůvodnitelné, uvedl.

Firmy jsou podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na testování připraveny, část jich testovala nepřetržitě. Není podle něj ani problém s nedostatkem testů. Distributoři jich mají momentálně na skladě tři miliony, což by podle Havlíčka mělo stačit na 14 dnů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že firmy budou moci jako na jaře čerpat na testy příspěvky. Měly by být i ve stejné výši, tedy 60 korun na test přes úlevy ze zdravotního pojištění.

Úřady by měly kvůli covidu co nejvíce využívat práci z domova

Úřady by měly kvůli epidemii covidu-19 co nejvíce využívat práci z domova, řekl Babiš. Vláda dnes schválila doporučení náměstka pro státní službu Petra Hůrky, které obsahuje i další pokyny, jak by měly úřady s ohledem na epidemickou situaci fungovat.

Babiš řekl, že doporučení kopíruje stejný dokument, který vláda podpořila loni v září. Hůrka tehdy doporučil, aby úředníci na pracovišti s výjimkou vlastních uzavřených kanceláří pobývali výhradně se zakrytými dýchacími cestami. Kvůli hrozbě nemoci měly také úřady preferovat elektronický nebo telefonický kontakt a elektronické formuláře před papírovými, na místa určená pro styk s veřejností se doporučovalo nainstalovat přepážku.

Doporučení loni platilo pro všechny úřady spadající pod státní službu. Kabinet ale doporučoval, aby se jím řídily i krajské a obecní úřady. Kroky proti infekci měly především zajistit, aby karanténa části zaměstnanců neohrozila činnost celého úřadu. Úřady loni dostaly za úkol mimo jiné vybavit zaměstnance ochrannými pomůckami, dezinfekcí či ochrannými rukavicemi, provádět pravidelnou dezinfekci klik, tlačítek výtahů a dalších exponovaných míst.

Preferovat měly úřady elektronickou komunikaci včetně příjmu dokumentů v elektronické podobě místo listinné. Úřední hodiny se ale rušit neměly. Pro styk s veřejností se doporučovalo zřídit objednávkový systém a zajistit přepážku mezi zaměstnancem a klientem. Styk lidí z různých úřadů měl být co nejkratší a v co nejmenších skupinkách.

Jednou ze zmiňovaných alternativ pro udržení chodu úřadu bylo střídání oddělených skupin zaměstnanců na pracovišti, což některé úřady praktikovaly i loni na jaře. Využít měly úřady pružnou pracovní dobu, práci z domova nebo jiného vzdáleného místa. Mezi doporučení patřilo i rozdělení zaměstnanců na oddělené skupiny v případě závodního stravování.