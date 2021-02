Vláda schválila nový systém kompenzací firmám a podnikatelům

Praha - Vláda dnes schválila nový systém kompenzací podnikatelům a firmám, které zasáhly dopady koronavirové pandemie. ČTK to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kompenzační bonus podnikatelům stoupne z 500 na 1000 Kč denně. Zaměstnavatelé dále získají 500 korun denně na každého zaměstnance. Hlavním kritériem bude v obou případech splnění poklesu tržeb o nejméně 50 procent. Pokračovat bude také program Antivirus, případně další podpory, která na program Antivirus navazují.

Nový systém by měl podle ministerstva financí pomoc dostat k podnikatelům rychleji a ve větším objemu. Základem podpory budou programy, které se osvědčily a fungují. Ty se zároveň rozšíří. "Naopak programy, které se ukázaly jako problematické, budou utlumeny," uvedlo ministerstvo financí.

Z materiálu, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že podpora bude zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Podpora bude poskytována nejdříve od letošního února. "Podpora ze stávajících speciálních COVID programů jako je COVID - ubytování, COVID - nájemné, COVID - sport bude poskytnuta nejdéle za období, které bude ukončeno k 31. lednu 2021," uvádí materiál.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou tak moci žádat o bonus 1000 korun denně místo dosavadních 500 korun. Podmínkou bude pokles tržeb. K této změně je ale potřeba přijmout novelu zákona o kompenzačním bonusu.

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého je správné, že podpora bude vyšší, protože z 500 korun denně nelze dlouhodobě pokrývat závazky vyplývající z podnikání. "Je zřejmé, že si tuto situaci, kdy jsou živnostníci bez příjmů ze své aktivity, nezavinili sami vlastními chybami v podnikání, ale že je jejich hospodářská ´nečinnost´ způsobena administrativním zásahem státu. Doba, po kterou omezení jejich podnikání trvá, nemůže být považována za běžné či očekávatelné podnikatelské riziko, se kterým je nutno počítat," uvedl. Dodal, že ke zdvojnásobení kompenzace Hospodářská komora a 127 podnikatelských svazů a asociací vyzvaly vládu 17. prosince.

Zároveň bude pokračovat program Antivirus a zaměstnavatelé také bude nadále získávat podporu na základě počtu zaměstnanců, a to 500 Kč za jednoho zaměstnance a den. Současně bude muset být opět splněna podmínka poklesu tržeb o minimálně 50 procent.

Finanční správa eviduje k dnešku 587.406 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud vyplatila 549.714 žádostí za 4,9 miliardy korun. Za jarní období správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za období června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni.

Z programu Antivirus stát proplácí příspěvkem A celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29.000 korun.

Podle původních evropských pravidel měl program Antivirus fungovat nejvýš rok. Evropská komise ale lhůtu prodloužila do konce roku a zvýšila i celkovou částku, kterou mohou firmy získat. Antivirus tak může vláda znovu prodloužit.