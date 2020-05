Vláda schválila návrh na odpuštění odvodů menším firmám

Praha - Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy. Návrh zákona schválila dnes vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Předlohu musí ještě projednat Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. Prominutí těchto odvodů má být další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, z něhož se vyplácejí dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Podle ministerstva práce má odpuštění pojistného - tedy takzvaný režim C z Antiviru - podpořit zachování pracovních míst.

Podle chystaného zákona by nárok na odpuštění odvodů za červen až srpen měl zaměstnavatel s nejvýš 50 zaměstnanci, kteří odvádějí nemocenské pojištění. Firma by od konce března nesměla propustit víc než desetinu pracovníků. Proti březnu by nemohla o víc než desetinu klesnout ani vyplacená suma na mzdy. "Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť," uvedlo ministerstvo práce. Pojistné za daný měsíc se odvádí do 20. dne následujícího měsíce.

Podnik by také nesměl pobírat jiný příspěvek na mzdy z programu Antivirus. Ministerstvo práce navrhovalo do zákona i to, že by zaměstnavatel musel platit daně v ČR či EU. Zda tato podmínka v předloze zůstala, není zatím jasné.

O modelu C začala vláda jednat před dvěma měsíci. Před dvěma týdny schvalovala už návrh zákona o odkladu odvodů, který obsahoval i snížení pojistného na pětinu pro firmy s poklesem tržeb o 30 procent. Kabinet z normy toto opatření ale nakonec vyškrtl a nyní zvolil úspornější variantu.

Podle resortu práce by tříměsíční odpuštění pojistného mělo činit 13,5 miliardy korun. To je zhruba 2,5 procenta plánovaných příjmů 540,5 miliardy korun, s nimiž ministerstvo zatím počítá ve svém schváleném rozpočtu.

O návrhu dočasně prominout odvody jednala dnes tripartita. Na podobě režimu C se neshodla. Podle zaměstnavatelů by odpuštění odvodů mělo být pro všechny firmy, nejen pro ty malé. Odbory naopak opatření odmítly. Nesouhlasí s výpadkem příjmů do systému pojištění, tedy hlavně na důchody.