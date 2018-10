Praha - Zemědělci a pěstitelé stromů budou mít k dispozici dvě miliardy korun jako kompenzaci za letošní sucho. Návrh dnes schválila vláda, informoval na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Lesy ČR odvedou letos do státního rozpočtu 2,5 miliardy Kč. Návrh MZe schválila vláda. Za posledních pět let podnik odvedl dohromady 30 mld. Kč.

Více než 1,1 miliardy korun získá ministerstvo ze státního rozpočtu nově, zbylých 850 milionů Kč má k dispozici z peněz určených na nevybrané odškodnění za loňské sucho. Na to vláda původně vyčlenila dvě miliardy korun, zemědělci si však nakonec řekli o menší částku.

Úřad odhaduje letošní škody na deset až 11 miliard Kč. Aby byly řádně odškodněny nejvíce postižené podniky, kterým tržby klesly o více než 30 procent, bylo by potřeba 3,7 až 4,2 miliardy korun.

Podle programu schváleného Evropskou unií lze zemědělcům platit kompenzace pouze tehdy, pokud sucho zničí více než 30 procent průměrné roční produkce. "Nezbytnou podmínkou pro realizaci tohoto režimu podpory je zároveň skutečnost, že celková výše podpory nepřesáhne 80 procent skutečné výše škody," dodává materiál. Zemědělci budou muset dokládat, že mají pojištění alespoň na polovinu výměry dané plodiny. Pokud je nepředloží, odškodnění se jim sníží na polovinu.

Ministerstvo dohromady s Agrární komorou ČR vyčíslilo největší škodu u krmných plodin za 5,2 miliardy korun, dále pak u obilovin za 1,9 miliardy korun, u cukrové řepy za miliardu, u ovoce a zeleniny za 0,7 miliardy, u chmele za 600 milionů, u brambor a máku pak po 500 milionech. "Jedná se o hrubý odhad i vzhledem ke skutečnosti, že část zemědělské produkce nebyla doposud sklizena," dodal resort. U lesních školek jsou škody na sadebním materiálu v hodnotě 200 milionů korun.

Ministerstvo i kvůli škodám slíbilo zemědělcům větší zálohy na přímé platby ve výši 70 procent celkové dotace. Podle Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) však neudělalo dostatečné kroky. Stát podle ní měl povolit vynechání zasazování meziplodin, které stejně pořádně nevzešly, a dovolit širší možnosti pastvy pro dobytek. Ministerstvo se brání, že by tak porušilo evropské dotační podmínky.

Aby vláda nemusela každoročně schvalovat kompenzace, připravuje ministerstvo tzv. fond těžko pojistitelných rizik. Měl by situaci řešit systematicky. O zřízení takového fondu se hovoří již déle než desetiletí. Fond by měl podle bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka (za ANO) nejspíš začít fungovat od roku 2020. Do něj přispívající zemědělci by měli možnost získat odškodnění za klimatické jevy, proti kterým se běžně nepojišťuje, jako je například právě dlouhotrvající sucho. Místo tohoto fondu by měl stát podpořit komerční pojištění proti suchu, uvedla v tomto týdnu ASZ.

Lesy ČR odvedou letos do státního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Za posledních pět let podnik takto odvedl skoro 30 miliard korun, loni šlo o tři miliardy korun. Letošní odvod je nejnižší od roku 2013, kdy podnik začal peníze do rozpočtu posílat.

Loni Lesy ČR odvedly do rozpočtu 3,05 miliardy korun. Předchozí rok to bylo 5,6 miliardy korun, v roce 2015 odvod činil 8,22 miliardy korun. V roce 2014 byl odvod 6,5 miliardy korun a v roce 2013 to bylo šest miliard korun.

Státnímu podniku za letošní leden až červenec klesl meziroční hrubý zisk o 47 procent na 1,76 miliardy korun z 3,34 miliardy korun ve stejném období loni. Tržby Lesů ČR do konce července meziročně klesly o 24 procent na 5,22 miliardy korun z předchozích 6,85 miliardy korun. Pokles zisku podnik již dříve zdůvodnil propadem cen dřeva, kterého je kvůli kůrovci na trhu velký přebytek.

Evropské i české lesy bojují s kůrovcovou kalamitou, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ji už dříve označil za největší od dob Marie Terezie. Ministerstvo zemědělství zvažuje zákaz úmyslných těžeb dřeva na jeden rok u všech vlastníků lesa. Těžilo by se tak jenom kalamitní dříví. Opatření by podle ministerstva uvolnilo zpracovatelské kapacity a zlepšilo odbytovou situaci na trhu s dřevem.

Těžba dřeva v českých lesích loni stoupla o desetinu na rekordních 19,4 milionu metrů krychlových. Pokořila tak rekord z roku 2007, kdy lesníci likvidovali dřevo poničené orkánem Kyrill. Tři pětiny loni představovala nahodilá těžba, tedy zejména odstraňování stromů napadených kůrovcem a likvidace polomů.

Stát dá lesníkům od roku 2019 o 640 mil. Kč více, schválila vláda

Stát bude od příštího roku přerozdělovat na podporu lesníků o 640 milionů korun více. Větší příspěvky by měly pomoci sázení zpevňujících dřevin, podporovat drobnou zvěř ve volné krajině nebo snižovat škody způsobované větší zvěří na lesních porostech. Vyplývá to z návrhu novely nařízení vlády, který dnes schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor vlády. Loni dal stát prostřednictvím příspěvků na hospodaření v lesích 341 milionů korun, příspěvky na myslivost byly za 13 milionů korun.

Stát v novele plánuje také zavádět tzv. zástřelné. Sto milionů korun by nově mělo jít pro myslivce, kteří budou lovit více divokých prasat, než byl průměr za poslední tři roky. Za každý zastřelený kus by měli dostat dva tisíce korun. "Systém je v návrhu novely nastaven tak, že zástřelné v navrhované výši 2000 Kč bude za každý ulovený kus prasete divokého nad tříletý průměr v dané honitbě. Zástřelné pak bude vypláceno uživateli honitby," řekl ČTK dříve mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

V současnosti ministerstvo příspěvky poskytuje na ekologické hospodaření v lesích, obnovu lesních porostů do 40 let věku, opatření k obnově lesů poškozených imisemi nebo na zlepšování životního prostředí zvěře, podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního či na chov a výcvik loveckých psů a dravců, uvádí ministerstvo v důvodové zprávě k novele.

Skoro třetinu peněz, 200 milionů korun, na vyšší příspěvky chce ministerstvo vzít ze svého navýšeného rozpočtu na opatření pro boj s kůrovcem. Zbývající peníze hodlá získat v rámci své rozpočtové kapitoly, pokud peníze nenajde, bude příspěvky snižovat. Návrh také zvyšuje o 11 milionů korun náklady na krajské úřady.

Ministerstvo chce dále zvýšit podporu umělé obnovy melioračních a zpevňujících dřevin o 33 procent, což bude stát o 48 milionů korun více, a rozšířit podporu pro umělou obnovu základních dřevin. Naopak omezí podporu pro výsadbu smrku ztepilého pouze na vyšší polohy, což bude stát 65 milionů korun. Na umělou obnovu po nezdaru prvního zalesňování půjde o 50 milionů korun více.

Počet odlovených divokých prasat letos za pololetí meziročně klesl o více než 16.000 na 69.335. Vyplývá to z údajů Státní veterinární správy, kam lovci povinně posílají vzorky na kontrolu masa. Tento údaj se může lišit od oficiálních mysliveckých statistik, které myslivci zveřejňují vždy za takzvaný myslivecký rok, jenž končí březnem. Podle Miloše Ježka z Českomoravské myslivecké jednoty měli letos divočáci hodně potravy, a hůř se tak lovili, protože zůstávali ve skrytu v lesích.

Dopravci na železnici asi budou moci podnikat bez sídla v ČR

Na tuzemském železničním trhu by mohli začít podnikat zahraniční dopravci, aniž by museli mít v Česku sídlo. Nově jim bude stačit sídlo v některé ze zemí Evropské unie. Vyplývá to z návrhu novely zákona o drahách, který dnes schválila vláda. Kabinet o tom informoval na twitteru. Novela zároveň upravuje zavedení systému jednotných jízdenek na železnici. Stát chce umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku, a postoupit tak při liberalizaci trhu. Vybudování a pětiletý provoz systému bude stát 254 milionů korun. Podle dřívějších vyjádření ministerstva dopravy by měl být systém jednotného tarifu hotov do roku 2020.

Systém jednotného tarifu budou muset využívat všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Výši jízdného budou určovat cenové předpisy.

Vedle povinné účasti dopravců, kteří obsluhují vybrané tratě na základě smlouvy o veřejné službě, se budou moci dobrovolně do systému připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. To v současnosti platí například na trati mezi Prahou a Ostravou.

Další část novely upravuje povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů ze strany provozovatelů dráhy vůči dopravcům. Zavádí například neslučitelnost funkcí ve volených orgánech provozovatele dráhy a dopravce nebo vyloučení vzájemného poskytování půjček. Návrh mimo jiné zavádí povinnost zřídit odštěpný závod, pokud provozovatel dráhy na ní funguje i jako dopravce. Odštěpný závod by pak měl při organizování provozu postupovat nezávisle.

O systému jednotného jízdného se hovoří několik let. Stát zadal vybudování a provoz systému státnímu podniku Cendis. Nejdříve by celosíťové jízdenky měly platit na železnici, postupně by se ale systém mohl rozšířit do autobusové nebo integrované dopravy.

Klokánky a obdobná zařízení dostanou navíc 25,5 milionu korun

Zařízení pro pobyt dětí v nouzi typu Klokánek získají dodatečně dotace na letošní rok 25,5 milionu korun. Vláda dnes schválila požadavek ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na jejich navýšení. Ministerstvo nyní vyhlásí dotační řízení a provozovatelé budou moci žádat o peníze. Ohroženým dětem mohou podle Maláčové pomáhat i dočasní pěstouni, které chce z přidělené částky také podpořit. Informovala o tom na twitteru.

Resort plánuje novelu zákona s navýšením státního příspěvku, který zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP) na péči dostávají.

V Česku funguje šest desítek dětských azylových domů včetně 15 klokánků. Provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz kvůli nynějšímu způsobu financování. Stát dává těmto zařízením na dítě příspěvek 22.800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené. Peníze jim pak chybějí.

Dofinancování slíbila klokánkům a dalším zařízením pro děti v tísni začátkem letošního roku bývalá ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO).

O dofinancování jednali začátkem týdne zástupci ZDVOP a ministerstva práce. Šéf Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk poté ČTK řekl, že by klíčem k rozdělení dodatečných dotací mohl být počet dětí, o které se letos klokánky a další domovy staraly. Stejně by se pak mohla péče doplatit i v příštím roce.

Ministerstvo chce připravit novelu o ochraně dětí, v níž by měla být i valorizace státního příspěvku. Částka bude výsledkem dohody ve vládě a při projednávání zákona v Parlamentu. Resort má kabinetu návrh normy poslat do září příštího roku. Podle plánu by měla být účinná od července 2020.

Podle dosavadních informací měla od roku 2020 financování změnit novela o sociálních službách. Mezi ně se měly ZDVOP zařadit. Zařízení, která by kraj potřeboval, měla místo státního příspěvku na pobyt dítěte dostávat paušál na lůžko a k němu ještě částku na každé dítě. Tuto změnu začala prosazovat v minulém volebním období ministryně Michaela Marksová (ČSSD). O stejném záměru pak mluvila i její nástupkyně z první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO). K tomu, jestli bude v přípravě plánu pokračovat, se ministerstvo nyní nevyjádřilo.

Nedostatek financování měla v minulém volebním období vyřešit senátní novela, podle níž měly krizové domovy dostávat na lůžko 20.000 korun a k tomu částku na děti, o něž se starají. Horní komora návrh senátora Zdeňka Papouška (za KDU-ČSL) podpořila, Sněmovna ho pak ale neprojednala.

