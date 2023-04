Vláda projedná rušení poboček pošty či novelu proti praní špinavých peněz

Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz, podle které by se rozšířil počet subjektů prověřujících klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Na programu jsou i stanoviska či informace úřadů ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu.

Vláda chce snížením počtu poštovních poboček ročně ušetřit okolo 700 milionů korun. Podnik má v souvislosti s tím zrušit okolo 950 míst přímo na poštách a dalších 500 v logistice. Rušit se budou pobočky ve větších obcích nad 2500 obyvatel, kde je jich více a alespoň jedna tak v místě zbyde. Rušení poboček předchází chystané transformaci České pošty, bez které by jí letos hrozila ztráta okolo čtyř miliard korun a insolvence.

Na programu vlády je i novela zákona o matrikách, podle které by mohly páry vstoupit do registrovaného partnerství na jakémkoli matričním úřadě. Nyní je možné partnerství uzavřít na 14 vybraných matrikách. Norma by měla zavést také elektronizaci matrik pomocí jednotného informačního systému, který by měl začít fungovat od roku 2027.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) by mohla vládě předložit jména deseti vojáků, které navrhuje jmenovat do generálské hodnosti. Minulý týden řekla, že se seznamem souhlasí prezident Petr Pavel, který by měl vojáky povýšit u příležitosti oslav státního svátku 8. května. Na programu jsou i novela vládního nařízení o vyhlášení evropsky významných lokalit nebo trojice návrhů týkajících se vstupu vlády do řízení u Ústavního soudu.

Ministři proberou i návrh změn ve složení Legislativní rady vlády. Pro informaci dostanou zprávu o závislostech v ČR v minulém roce nebo zprávu investiční přípravě akce "podnikatelský park Plzeň - Líně". Na záložním armádním letišti Líně u Plzně zvažuje stavbu továrny na výrobu baterií do elektromobilů koncern Volkswagen.