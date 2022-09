Vláda projedná rozpočet či opatření proti cenám energií pro průmysl

Praha - Zákon o státním rozpočtu na příští rok se schodkem 270 miliard korun a návrh řešení vysokých cen energií pro průmysl budou hlavními body dnešního zasedání vlády Petra Fialy (ODS). Kabinet by mohl také podpořit zpřísnění podmínek pro dodavatele pitné vody a rozhodnout o parametrech výběrového řízení na místo náměstka ministra vnitra pro státní službu.

Kabinet dnes podobu rozpočtu začne projednávat, schvalovat ho bude až na příštím zasedání. Schodek rozpočtu by příští rok mohl dosáhnout 270 miliard korun. Návrh ministerstva financí počítá s příjmy 1,749 bilionu korun a výdaji 2,019 bilionu korun. Proti vládou schválené novele rozpočtu na tento rok je deficit nižší o 60 miliard korun. Sněmovna novelu letošního rozpočtu se schodkem 330 miliard korun podpořila v úvodním kole projednávání před týdnem.

Vláda po pondělní mimořádné schůzi oznámila, že pro domácnosti, živnostníky, samosprávy či veřejné instituce stanoví maximální ceny silové elektřiny na šest korun včetně DPH za kilowatthodinu (kWh) a plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Na řešení pro průmysl kabinet dál pracuje, představit ho chce po dnešním zasedání.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje v zákonech o ochraně veřejného zdraví a o vodovodech a kanalizacích zpřísnění podmínek pro dodavatele pitné vody. Podle vládního nařízení by se mohla zvýšit částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce z dosavadních 13.600 korun na 14.200 korun. Kabinet se bude v souvislosti s válkou na Ukrajině zabývat i státními hmotnými rezervami.

Podle předchozích vyjádření ministrů by se mohla vláda zabývat i trvalým snížením spotřební daně z nafty, které má zabránit poklesu konkurenceschopnosti dopravců. Snížení spotřební daně na benzin a naftu o 1,50 koruny na litr platí od června a skončit má 30. září. Na programu by mohla být i připravovaná daň z neočekávaných zisků. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve mluvil o tom, že ji vláda zvažuje u energetických firem, bank a rafinérií. Příští rok by mohla přinést rozpočtu asi 70 miliard korun.