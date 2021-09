Vláda projedná odměny na hygienách nebo střídání času

Praha - Zvýšením odměn některých pracovníků hygienické služby či nařízením o letním čase v příštích pěti letech se bude dnes zabývat vláda. Ministři projednají i poslanecký návrh koaliční ČSSD, který se týká dřívějších odchodů do starobního důchodu pro lidi v náročných profesích, nebo zvýšení letošního rozpočtu Státního fondu podpory investic o 1,8 miliardy korun na 5,24 miliardy korun.

Někteří pracovníci hygienické služby by mohli od příštího roku vydělávat výrazně víc než dosud. Lidem na klíčových postech by se tarif mohl až zdvojnásobit, ostatním by ale mohl klesnout. Hygienici, kteří pracují v terénu, by mohli podle návrhu nařízení pobírat vyšší příplatky. Podle takzvané systemizace bylo letos na začátku roku v hygienických stanicích zhruba 2000 míst ve státní službě a dalších 300 běžných míst.

Kabinet bude schvalovat také nařízení, které stanovuje data pro přechod na letní čas a zpět v příštích pěti letech. Letní čas by měl stejně jako dosud začínat vždy poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Změny času měly v EU skončit původně v roce 2019, členské státy se ale na jednotném čase nedohodly. Následující termín zrušení časového střídání byl letos.

Ministři projednají také dva návrhy na schválení investiční pobídky, několik informací o zakázkách ministerstev či zprávy pro poslance o srpnových opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti kvůli epidemii covidu-19. Na programu jsou i zprávy o situaci národnostních menšin v ČR a o stavu vodního hospodářství v loňském roce, ale také makroekonomická predikce.