Vláda projedná novelu o zvýšení dávky na bydlení pro víc lidí kvůli energiím

Praha - Vláda se chystá ve středu projednat návrh na úpravu příspěvků na bydlení kvůli prudkému růstu cen energií. Vyšší podporu má pro letošek lidem zajistit jednorázové zvýšení částek pro výpočet dávek. Tyto normativní náklady by se mohly zvednout podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení zhruba o 1100 až 2100 korun. Podporu by nově mohli pobírat i podnájemníci. Kabinet by mohl letos po případném dalším výraznějším zdražení normativy ještě zvednout. Na vyšší dávky pro víc lidí by bylo podle ministerstva práce potřeba asi 2,6 až tři miliardy korun.

Změny upravuje novela o státní sociální podpoře, kterou předkládá ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ve Sněmovně je už podobný zákon exministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). Jurečkova verze se od něj liší vyšším normativem pro jednočlenné domácnosti, rozšířením skupiny příjemců o podnájemníky a letošní možností vlády částky pro výpočet dávek případně ještě zvýšit.

Na příspěvek na bydlení mají nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi výdaji nejvýš do normativních nákladů a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Normativy upravuje pro každý rok vláda v nařízení. Stanovuje je podle meziroční změny cen nájmů a energií za první tři čtvrtletí. Částky pro letošek, které schválil ještě Babišův kabinet, prudký růst cen energií nezahrnují. Od ledna se proti loňsku zvedají o 2,2 až 2,8 procenta podle druhu bydlení, velikosti bydliště a počtu osob v domácnosti. Celkem je to o 120 až 444 korun.

K tomu by se podle novely měl kvůli zdražení letos normativ navýšit jednorázově lidem, kteří žijí sami v nájmu či podnájmu, ještě o 1120 korun. Ve vlastním či družstevním bytě by to bylo o 1180 korun. Maláčové novela počítá s částkami 796 a 832 korun. Pro dvojici by se normativ podle novely měl v nájmu upravit o 1130 korun, ve vlastním a družstevním bytě o 1219 korun. Třem lidem by částky pro výpočet dávek vzrostly o 1607 a 1733 korun, čtyřem a více osobám pak o 1974 a 2147 korun.

Ministerstvo práce navrhuje, aby podporu jako nájemníci pobírali i podnájemníci. Na stejný příspěvek jako vlastníci by pak dosáhli třeba i senioři, kteří převedli byt na své potomky, ale dál v něm žijí. Týká se to bydlení podle takzvané služebnosti.

Vláda by pro letošek mohla normativy v případě dalšího zdražování ještě upravit, pokud by odhadované průměrné náklady u energií proti loňsku změnily "významným způsobem". O kolik by musely vzrůst, zákon ale neupřesňuje. Odhad by předložilo ministerstvo průmyslu s Energetickým regulačním úřadem, pokud by mu to kabinet uložil.

Podle ministerstva práce by jednorázové navýšení normativů mohlo výdaje na příspěvek letos zvednout o 1,3 miliardy korun. Dalších 840 milionů až 1,26 miliardy by si vyžádaly dávky pro podnájemníky. Těchto žadatelů by mohlo být 20.000 až 30.000. Asi 10.000 příjemců by mohlo o podporu žádat "z titulu služebnosti", výdaje by činily minimálně 420 milionů. Podpora kvůli zdražování by tak vyšla asi na 2,56 až 2,98 miliardy korun. Běžné navýšení normativů pro letošek si vyžádá 381,4 milionu korun.

Úřady práce vyplatily loni v listopadu 126.600 příspěvků na bydlení. Za jedenáct měsíců výdaje činily šest miliard korun.