Vláda probere novely o výstavbě či řidičích nákladních aut

Praha - Novelou zákona o urychlení výstavby dopravní a energetické infrastruktury či zákonem, který rozšiřuje povinnost vydavatelů odevzdávat povinné výtisky elektronických publikací, se bude na svém dnešním zasedání zabývat vláda. Ministři mají na programu také například novelu o silniční dopravě, podle které budou dopravci zodpovědní za dodržování povinných přestávek řidičů nákladních aut.

Příprava velkých dopravních staveb by se měla podle ministerstva dopravy zkrátit ze současných až 13 let zhruba o třetinu. Novela tzv. liniového zákona má zjednodušit povolovací procesy, jež často brání včasnému zahájení staveb. Letos by se mělo otevřít 26 kilometrů nových dálnic, loni to byly čtyři.

Kabinet by se měl vrátit i k návrhu změn trestního řádu, které mají umožnit mimo jiné využití informací získaných zpravodajskými službami jako důkazů v trestním řízení. Minule ministři projednávání zákona odložili kvůli absenci předkladatele ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Na programu je i materiál, podle kterého by Česko mělo do konce roku darovat vybraným mezinárodním organizacím a institucím 37,24 milionu korun. Ministři proberou i listopadové cesty prezidenta Miloše Zemana do Německa a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) do Vatikánu a Keni.