Vláda požádá o delší stav nouze, projedná i testování ve firmách

Praha - Žádost o prodloužení nouzového stavu v zemi projedná na svém dnešním zasedání vláda. Nouzový stav aktuálně platí do 28. března, podle vlády je však nutný nadále, aby mohla platit aktuální přísnější omezení volného pohybu. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že minimem je prodloužení o 14 dní, podle vicepremiérky Aleny Schillerové (za ANO) se kabinet shodl, že požádá o celých 30 dní. Ministři by se v rámci koronavirové agendy měli zabývat i návrhem na zvýšení frekvence testování proti covidu ve firmách a o rozšíření portfolia testujících společností.

Vláda podle Schillerové pravděpodobně uloží povinnost pravidelně testovat i firmám do deseti zaměstnanců a živnostníkům. Zvažovat bude také častější testování. Možnosti jsou podle ministryně financí dvě - povinné testy jednou za pět dní, nebo zvýšení frekvence testování z jednoho testu týdně na dva. Hamáček se kloní k jednomu testu za pět dní, druhý návrh by podle něj mohl znamenat pro některé větší firmy kolaps.

Podniky s více než 250 zaměstnanci musely první kolo testování dokončit do 12. března, středně velké firmy měly na otestování všech pracovníků čas do 15. března. Zapojeny už jsou i společnosti s deseti až 49 lidmi, které musejí první cyklus testování skončit do 26. března. Testování je závazné i pro veřejný sektor.

Na řádném programu jednání vlády jsou kromě jiného novely zákonů o svobodném přístupu k informacím a o spotřebních daních, které reagují na změny unijních předpisů. Ministři vyslechnou informace o veřejných zakázkách ministerstva obrany a chystaných výdajích na některé IT projekty u dalších resortů.

Pravděpodobně negativní postoj zaujme kabinet k novele KDU-ČSL pro přesnější pravidla práce z domova. Koronavirová krize podle předkladatelů ukázala, že home office není zaměstnanecká výhoda, ale mnohdy nutnost. Podle návrhu stanoviska vlády však poslanecká předloha nepřijatelně zasahuje do smluvní povahy pracovněprávních vztahů.

jzf opm dr