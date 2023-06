Vláda podle Fialy nenese odpovědnost za inflaci, Babiš to vidí opačně

Praha - Vláda nenese odpovědnost za současnou vysokou inflaci, prohlásil dnes v Partii Terezie Tománkové na CCN Prima News premiér Petr Fiala (ODS). Předseda opozičního ANO Andrej Babiš naopak za příčinu inflace označil loňské rozhodnutí vlády nestanovit cenové stropy na elektřinu u výrobců. Oba se shodli, že považují za správné zrušení superhrubé mzdy, které podle některých ekonomů bylo významným proinflačním impulzem.

Podle Fialy má inflace, která v dubnu meziročně byla 12,7 procenta, tři příčiny. Jednou jsou plošné státní výdaje za epidemie covidu-19, energetická krize a růst marží ve výrobním řetězci od zemědělství po maloobchod. Vláda podle něj dělá protiinflační opatření. Vyzval Babiše, aby snížil marže v holdingu Agrofert, jehož je konečným vlastníkem a který má významnou roli v zemědělském i potravinářském sektoru.

Babiš naopak vládu obvinil z toho, že jí vysoká inflace vyhovuje, protože díky ní získává víc peněz do rozpočtu. "Tato vláda nemá ráda lidi, zdanila je inflací, teď je zdaní navýšením daní," řekl.

Ohledně superhrubé mzdy se oba politici shodli. "Přineslo to peníze lidem navíc. Bylo to správné rozhodnutí," řekl Fiala. "My jsme dali lidem peníze, jsem na to pyšný, mají rezervy," připojil se Babiš. Zrušení superhrubé mzdy podpořily v minulém období tehdy vládní ANO a tehdy opoziční ODS a SPD, podle části ekonomů to znamenalo významný inflační impulz, který zároveň zhoršil rozpočtovou situaci.