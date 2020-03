Vláda doporučila omezení spojů a prodejů jízdenek u řidičů

Praha - Stát i kraje by měly omezit dopravu podle aktuální poptávky cestujících. Zájem o cestování je totiž podle dopravců na minimu. Kraje by také měly kvůli šíření koronaviru omezit prodej jízdenek u řidiče ve všech regionálních spojích, doporučila dnes vláda. Po jejím dnešním jednání to oznámil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Část spojů byla kvůli velkému úbytku pasažérů už zrušena, už dříve byl také omezen prodej jízdenek ve vlacích Českých drah.

"Doporučujeme, aby byla upravena dopravní obslužnost s ohledem na faktický stav, aby tak odpovídal snížené poptávce cestujících," uvedl Havlíček.

Dopravci už v uplynulých týdnech hlásili velký propad zájmu cestujících, například u řady linek Českých drah klesla přeprava pasažérů na desetinu běžného počtu. Minimální zájem evidují i další dopravci. Zrušeny už proto byly desítky linek, na státní i regionální úrovni.

Další doporučení, které dnes vláda vydala, se týká prodeje jízdenek. Omezen by měl být především prodej jízdenek u řidiče na všech regionálních autobusových linkách, aby tak byl minimalizován kontakt řidičů s cestujícími. Podle Havlíčka už toto opatření většina regionů zavedla, někde však stále prodej jízdenek u řidičů funguje. Stát už dříve umožnil zastavení prodeje jízdenek průvodčími ve vlacích.