Vláda dnes projedná Národní plán obnovy i koronavirovou agendu

Praha - Národní plán obnovy s investicemi za zhruba 200 miliard korun projedná dnes vláda ANO a ČSSD. Nad rámec řádného programu se ministři budou zabývat i koronavirovou agendou. Projednat by měli například návrh, aby se limit pro sportování uvnitř zvýšil na třicet lidí, případně pravidla pro testování ve školách v přírodě.

V Národním plánu obnovy plánuje vláda investovat zhruba 200 miliard korun, z toho 172 miliard chce Česko získat z EU. Plán je rozdělen na šest hlavních oblastí, největší část, zhruba 91 miliard korun, je určena na infrastrukturu a tzv. zelenou transformaci. Další peníze jsou určeny na digitalizaci, vzdělávání a trh práce, vývoj a inovace, podporu podnikání a zdraví. Kabinet spolu s dokumentem projedná i Národním program reforem 2021.

Vláda zřejmě podpoří poslanecký návrh, podle kterého by dárci tkání a buněk dostali svůj plný výdělek, pokud se po odběru dostanou do pracovní neschopnosti. Kladně by se mohla vláda vyjádřit i k poslanecké novele občanského zákoníku, která má umožnit dohodu rodičů o opatrovnictví dětí a placení výživného po rozvodu bez rozhodnutí opatrovnického soudu.

Ministři dostanou pro informaci materiál o programu Nová zelená úsporám, podle něhož ministerstvo životního prostředí do konce loňského roku proplatilo 45.239 žádostí za 9,98 miliardy korun. Na programu kabinetu je také několik kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) i stanoviska úřadů k těmto závěrům. NKÚ a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rovněž vládě předložily své výroční zprávy za loňský rok.