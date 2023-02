Vláda chce prověřit marže zemědělců, potravinářů a řetězců

Praha - Vláda chce prověřit ceny u zemědělců, potravinářských podniků a obchodních řetězců. Cílem je zjistit výši obchodní přirážky jednotlivých sektorů. Po jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) a členy vlády to dnes novinářům řekli prezident Agrární komory ČR Jan Doležal a prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Na vysoké ceny některých potravin na pultech obchodů nedávno upozornil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Tématem dnešního jednání vlády a zástupců Agrární a Potravinářské komory byly hlavně rostoucí náklady zemědělců a potravinářských podniků. Podle Doležala se zemědělské firmy potýkají zejména se zdražováním energií, hnojiv nebo pohonných hmot. Večeřová poznamenala, že ne všechny podniky promítly růst nákladů do cen, navíc obchodní řetězce zároveň tlačí na snížení cen minimálně o pět procent.

"Domluvili jsme se s premiérem i ministrem zemědělství, že se provede šetření, kolik stojí jednotlivé výrobky a jaké jsou přirážky," řekla novinářům po jednání Večeřová. Podle ní je třeba vyjasnit, jaké jsou obchodní přirážky v jednotlivých sektorech a kde je největší zdražování potravin. Očekává ale, že kontrola bude spíše dlouhodobějšího charakteru.

Doležal uvedl, že zemědělci přímo do řetězců dodávají jen zhruba tři až pět procent své produkce. Členové komory se pak podle něj setkávají s tím, že na pultech obchodu mají tyto potraviny až 300procentní přirážku. Zemědělci podle Doležala tedy nejsou těmi, kdo může za zdražování potravin. Jako příklad uvedl ceny jablek, jejich výkupní ceny klesaly, zatímco v obchodech prodejní cena jablek vzrostla. Podobně klesaly také výkupní ceny pro pěstitele cukrové řepy, doplnil.

Tématem jednání byl i zákon o významné tržní síle, který má postihovat nekalé obchodní praktiky. Potravinářské firmy se podle Večeřové spoléhají na to, že umožní postihovat obchodní řetězce. "Může postihovat i to, když sem ze zahraničí přicházejí výrobky za mnohem nižší cenu, než za jakou jsou prodávány v zemi původu, což je nekalá soutěžní praktika," doplnila.

Doležal i Večeřová se shodli, že cestou ke zlevnění potravin není zastropování cen nebo obchodních marží. Podle nich to potvrdila i negativní zkušenost například z Maďarska.

Nekula již dříve uvedl, že zákon o tržní síle povede k větší transparentnosti trhu a stabilitě tržního prostředí. Na vysoké přirážky u cukru a vajec upozornil minulý týden v dopise adresovaném vedení největších obchodních řetězců. Uvedl, že by neměly zneužívat současné situace k neúměrnému zvyšování zisku.

Ke kontrole prodejních cen vybraných potravin přistoupilo ministerstvo zemědělství spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i loni na jaře. Kontrolami chtělo dosáhnout toho, aby obchodníci a další členové dodavatelského řetězce nezneužívali tehdejší situace a nezvyšovali uměle své marže.

Zástupci komor podle Doležala dnes upozornili premiéra také na snížení národních dotací do zemědělství, které letos klesnou ze zhruba pěti miliard Kč na 2,7 miliardy Kč. Doležal připomněl, že velká část peněz jde do živočišné výroby a na ozdravení chovů. "Máme velkou hrozbu v podobě afrického moru prasat a ptačí chřipky, a pokud bychom výrazně omezili finance do těchto sektorů, můžeme se setkat s tím, že příští epidemie bude mít horší dopad," doplnil šéf Agrární komory.