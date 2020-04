Vláda by v pondělí mohla otevřít papírnictví a obchody s obuví

Praha - Do Velikonoc by mohla mít znovu otevřeno papírnictví, stejně jako obchody s obuví. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO) v České televizi a Rádiu Z. Vláda by podle premiéra mohla v pondělí rozhodnout také o opětovném zpřístupnění některých venkovních sportovišť.

"Asi budeme chtít uvolnit i nějaké obchody, protože rodiče si to vyžadují z hlediska školy - papírnictví nebo obuv, protože samozřejmě děti rostou," uvedl v Rádiu Z ministerský předseda.

Otevření by se podle něj mohla dočkat venkovní sportoviště například pro cyklistiku, běh, in-line brusle, skateboarding, tenis, sportovní střelbu, letectví nebo kanoistiku. Babiš míní že by to mohlo pomoci, i když omezení proti šíření nákazy koronavirem budou platit i přes velikonoční svátky.

V rámci opatření byla původně uzavřena většina prodejen s výjimkou lékáren, drogérií, prodejen potravin, pohonných hmot nebo tiskovin. Postupně vláda povolila znovuotevření květinářství, autoservisů nebo pohřební služby, zavřela naopak prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky. O čtvrtka se mohly otevřít maloobchodní prodejny domácích potřeb, pokud prodávaly ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky.