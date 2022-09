Vláda bude jednat o maximální ceně proudu pro domácnosti i firmy

Praha - Vláda se v podvečer mimořádně sejde, aby rozhodla o maximální ceně elektřiny pro domácnosti, veřejný sektor a firmy. Opatření má odběratele podržet v době strmého růstu cen energií. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v neděli řekl, že částka pro domácnosti musí být stanovena tak, aby měly pocit, že opravdu pomůže. V případě firem uvedl, že je situace složitější. Doufá v to, že jakákoliv forma podpory velkým firmám bude i pro podnikatele, malé a střední firmy. Před jednáním kabinetu se sejde s předsedy nejvýznamnější svazů a diskutovat s nimi o nejlepší cestě.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vládě doporučí garantovat ceny proudu v průmyslu, ačkoli to nese rizika. Mohlo by to být totiž podle něj vyhodnoceno jako nepovolená veřejná podpora. Limitní cena elektřiny pro podniky je podle něj 200 eur za megawatthodinu (MWh), tedy v přepočtu zhruba 5000 korun. Jaký by mohl být cenový strop pro domácnosti, zatím ministr nechtěl uvést. U domácností s nízkým příjmem by měl podle něj pomoci se zvládáním zvýšených nákladů na energie ještě příspěvek na bydlení. Ve veřejném sektoru, tedy v nemocnicích, školách a dalších zařízeních, budou mít možnost využít maximálních cen bez ohledu na to, kdo je vlastníkem a provozovatelem zařízení.

Velkoobchodní cena elektrické energie v pátek končila na 496 eurech za MWh, koncem prázdnin vystoupala i na 984 eur.

Opatření by mohla platit nejdřív od listopadu a nejpozději od ledna příštího roku, a to asi dva roky, uvedl Stanjura. Pro fungování opatření bude podle něj potřeba uzákonit povinnost, aby výrobci energií prodávali část produkce - asi deset až 20 procent - státu nebo státnímu prodejci. Sněmovna by o návrzích měla jednat v pátek, Senát v následujícím týdnu

Na pokrytí výdajů státu na zvládání nárůstu cen energií chce vláda použít mimořádné zdanění energetiky a dalších sektorů.