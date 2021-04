Vlacha první hattrick v play off potěšil, ale toužil hlavně vyhrát zápas

Praha - Prvním hattrickem kariéry v extraligovém play off zazářil na úvod semifinálové série proti Spartě liberecký útočník Jaroslav Vlach. Brzy devětadvacetiletý hráč ho navíc stihl za jedinou třetinu a měl tak výrazný podíl na obratu Severočechů z 0:1 na konečných 5:1.

Nejprve se Vlach prosadil díky důrazu před domácím brankovištěm ve 42. minutě a jeho gól byl nakonec i vítězný. V 55. minutě neomylně zakončil po pěkné nabídce od Daniela Špačka. "Na hattrick jsem v tu chvíli nemyslel. Více než na to, že bych ho završil, jsem měl v hlavě, abychom to hlavně uhráli. Pořád jsem se bál, abychom opravdu vyhráli," přiblížil své pocity Vlach.

V čase 59:26 se dočkal, když ranou z kruhu využil přesilovku. "Byl jsem za něj samozřejmě rád, to bych lhal, že nikoliv. Nevím, jestli to byl životní zápas. Každopádně to byl první zápas série a my jsme ho vyhráli. Hattrick v play off se asi nepovede každý den, ale pro mě je vážně nejdůležitější, že jsme dnes uspěli. A zítra je to zase nanovo," zdůraznil Vlach.

Hokejista, který je nepříjemný soupeřům důraznou hrou, oslavil před čtvrt rokem svůj první hattrick, když přispěl k vysoké výhře 7:0 nad Českými Budějovicemi. Hru přitom nijak nezměnil. "Já se snažím hrát pořád stejně. Mám prostor na ledě, kolem sebe dobré spoluhráče, co mi to umí nachystat, a dobře hrajeme jako celý tým," pochvaloval si Vlach.

První třetina byla opatrnější a zápas postupně nabral vysoké tempo, které jako kdyby lépe svědčilo právě Bílým Tygrům, kteří ještě v polovině utkání ztráceli. "Oba mančafty byly odpočinuté. Chviličku trvalo, než se do toho všichni dostali, ale pak to mělo slušné tempo a byl to dobrý hokej. Říkali jsme si, že musíme být trpěliví a pokračovat v tom, jak jsme hráli, jen si jít trpělivě za vyrovnáním. To se nám také povedlo a ve třetí třetině jsme to zlomili na svou stranu," uvedl Vlach.

Zápas mu bude připomínat schovaný kotouč. "Radan Lenc mi puk schoval a pak mi ho po zápase dal, za což mu děkuju. Doma si ho dám k věcem, které mám už z hokeje schované," plánoval Vlach.