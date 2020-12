Vítr zastavil lanovky na Ještěd i na Sněžku, lámal stromy

Praha - Hasiči v Libereckém kraji měli kvůli silnému větru v noci 21 zásahů, převážně na Frýdlantsku. Kvůli silnému větru nejezdí od rána kabinová lanovka na Ještěd v Liberci. Silný vítr s nárazy 50 až 90 kilometrů v hodině v noci na dnešek lámal stromy, komplikoval dopravu a poškodil i několik střech domů také v Pardubickém kraji. Silný vítr zastavil také horní úsek lanovky na Sněžku. Na Vysočině je kvůli následkům silného větru asi 1200 domácností, jimž poskytuje elektřinu E.ON, bez proudu

Liberecký kraj

Hasiči v Libereckém kraji měli kvůli silnému větru v noci 21 zásahů, převážně na Frýdlantsku. Ve většině případů se jedná o popadané stromy blokující komunikace, železniční trať, popřípadě spadané větve na dráty elektrického vedení, uvedli hasiči na twitteru. Kvůli silnému větru nejezdí od rána kabinová lanovka na Ještěd v Liberci.

"Podle předpovědi to vypadá, že asi dnes jezdit nebudeme," uvedl pro ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Rychlost větru na horní stanici podle něj dosahuje 108 kilometrů v hodině, přípustných pro provoz lanovky je maximálně 58 kilometrů v hodině.

V okolí Frýdlantu, Liberce a Jablonce nad Nisou hrozí podle Českého hydrometeorologického ústavu vysoké nebezpečí velmi silného větru, který v nižších polohách může v nárazech dosáhnout rychlosti 90 kilometrů v hodině a ve vyšší až 125 kilometrů v hodině. Výstraha platí až do pondělí. Větrno má být i v ostatních částech země s výjimkou západních Čech.

Klára Bubnová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) uvedla, že v noci v Hejnicích vítr dosahoval rychlosti skoro 98 kilometrů v hodině. "Ve Frýdlantě to bylo 25 metrů za sekundu (90 km/h)," dodala.

Starosta Hejnic Jaroslav Demčák dnes ČTK řekl, že vítr zatím žádné větší škody v třítisícovém městě nenapáchal. "Něco spadlo, ale jsou to menší stromy," dodal.

Pardubický kraj

Silný vítr s nárazy 50 až 90 kilometrů v hodině v noci na dnešek lámal stromy, komplikoval dopravu a poškodil i několik střech domů také v Pardubickém kraji. Hasiči od páteční 20:00 do dnešní 08:00 zasahovali u 120 událostí v souvislosti se silným větrem, převážně u popadaných stromů na silnice. Z důvodu polomů byla ráno uzavřená silnice II/343 mezi obcemi Seč a Prosíčka, vyplynulo z ranního sdělení hasičů a Ředitelství silnic a dálnic.

"Hasiči odstraňovali spadlé stromy také z kolejí například v Nádražní ulici v Třemošnici nebo v Zámělu. V Bukovině u Přelouče jsme z plotu sundávali trampolínu, kterou tam vítr odnesl," uvedli ráno krajští hasiči.

Hasiči pomáhali také řidičům, kteří narazili do spadlých stromů, jako třeba v Lukavici nebo v Řetové. "V Českých Libchavách jsme odstraňovali větrem zničený billboard tak, aby nikoho nezranil a nepřekážel plynulému silničnímu provozu," uvedli zástupci hasičů.

Vítr poškodil i několik střech, například v Řestokách na Chrudimsku či v Horním Jelení. "Plechy hrozily pádem na chodník. Odstranění bylo nutné, protože se hned v těsné blízkosti nacházela prodejna potravin," uvedli hasiči k zásahu v obci Horní Jelení.

Silný vítr může působit komplikace celý den i v neděli. Podle meteorologů by dnes v Pardubickém kraji mělo být oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi šesti až devíti stupni nad nulou, na horách do plus pěti stupňů Celsia. Vítr čerstvý jihovýchodní může v nárazech dosahovat rychlosti 70 km/h, večer a v neděli by měl zesilovat.

Horní úsek lanovky na Sněžku zastavil silný vítr

Po podzimní odstávce se dnes ráno do denního provozu zimní sezony rozjel jen dolní úsek kabinové lanovky na Sněžku, a to z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Horní úsek z Růžové hory na vrchol nejvyšší české hory není v provozu kvůli silnému větru. Mimo provoz bude zřejmě také v neděli, řekl dnes ČTK náčelník lanové dráhy Jiří Martinec. Při odstávce byla lanovka v provozu o víkendech a o svátcích. Kvůli opatřením proti koronaviru musí cestující dodržovat přísná hygienická pravidla, podrobnosti o nich a také o aktuálním provozu jsou na webu.

"Lyžařské vleky a lanovky jsou zastaveny, netýká se to ale městských systémů a lanovek, které jsou v provozu v létě. Takže my, pokud to počasí dovolí, jedeme. Co se týče počasí, tak horní úsek je kvůli silnému větru mimo provoz," řekl ČTK Martinec.

Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h.

Podle polské horské služby byla dnes ráno na Sněžce mlha, teplota okolo minus dvou stupňů Celsia a rychlost větru okolo 90 km/h.

To, že horní úsek není kvůli silnému větru v provozu, není vyjímkou. Podle meteorologů Sněžka charakteristická svým jehlancovitým tvarem je z hlediska počasí extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a tamní klima je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.

V Krkonoších by dnes mělo být většinou oblačno, nejvyšší denní teploty mezi dvěma až pěti stupni nad nulou, vítr může dosahovat v nárazech rychlosti až 110 km/h. Větrno má být také v neděli, místy s nárazy až 125 km/h.

Kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku po dobu odstávky od pondělí 2. listopadu do 4. prosince mohla jet jen o víkendech a ve dnech 16. a 17. listopadu. Mezi hlavní úkony pravidelné údržby patřila diagnostika stavu hlavních ložisek převodových skříní a poháněcích lanových kotoučů. "Lanovka je v dobré kondici," řekl ČTK Martinec.

Kabinovou lanovku, která patří městu Pec pod Sněžkou, tvoří dva úseky, a to Pec - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka s celkovou délkou dráhy kolem 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.

Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček. Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, kapacita lanovky však zůstala stejná, což byla podmínka ochránců přírody. Ve špičkách se tak u lanovky stále tvoří až několikahodinové fronty.

Kraj Vysočina

Na Vysočině je kvůli následkům silného větru asi 1200 domácností, jimž poskytuje elektřinu E.ON, bez proudu. Vítr poškodil vedení a izolátory. E.ON poruchy odstraňuje. ČTK to dnes sdělil mluvčí E.ON Roman Šperňák. Hasiči na Vysočině měli za posledních 24 hodin přes 100 zásahů, v téměř 80 případech se týkaly větru. Odklízeli popadané stromy, vyjeli i k nehodě osobního vozu, jenž do jednoho padlého stromu narazil. ČTK to dnes sdělila mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

V kraji byly ráno kvůli popadaným stromům neprůjezdné silnice 353 ze Zhoře na Stáj na Jihlavsku a silnice 3438 na Žďársku z Herálce na Vortovou, řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic Vysočiny.

E.ON eviduje kvůli silnému větru, kvůli němuž popadaly větve a stromy do vedení a poškodily izolátory, šest poruch na linkách vysokého napětí. Omezení se týká zhruba 1200 domácností.

"Na Pelhřimovsku je aktuálně omezeno zhruba 800 odběrných míst. Jedná se o obce Kejžlice, Proseč, Čejov, Řečice, Budkov a Kaliště. Na Jihlavsku evidujeme 300 domácností bez dodávek elektrické energie v obcích Jamné, Kozlov, Rybné a Stáj. Na Žďársku jsou nejvíce zasaženy obce Račín a Vepřová. Poruchy jsou lokalizované, další zatím nepřibývají a naši technici v terénu na opravách intenzivně pracují," uvedl Šperňák.

Hasiči průměrně zasahují za den pětadvacetkrát, za posledních 24 hodin to bylo víc než stokrát. "Převládaly výjezdy kvůli počasí, v téměř 80 případech hasiči odstraňovali stromy a větve, které padly na silnice a bránily plynulému provozu," uvedla mluvčí.

Nejčastěji zasahovali hasiči na Havlíčkobrodsku a Jihlavsku. U Krasonic na Jihlavsku narazilo dnes před 04:30 osobní auto do padlého stromu, nehoda se obešla bez zranění.