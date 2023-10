Vítkovice v závěru otočily derby s Olomoucí a slaví první výhru doma

Ostrava - Vítkovičtí hokejisté dnes dosáhli na první domácí výhru v sezoně, protože v 7. kole na ostravském ledě zdolali v moravském derby Olomouc 4:3 v prodloužení. Ještě deset minut před koncem řádného času přitom hosté vedli 3:1, v závěru však doplatili na nedisciplinovanost a soupeř v přesilovkách srovnal na 3:3. O dvou bodech pro Vítkovice rozhodl v 63. minutě svým druhým gólem Roberts Bukarts.

Vítkovice měly v první části navrch a byly i blíže ke gólu. Minimálně ve dvou případech byla vedoucí branka na spadnutí, ale Sedláček kryl Lakatošovu ránu z mezikruží a pak mu při Kalusově pokusu pomohla tyčka.

Ve druhé části po Raskobově chybě u vlastní brány zahrozili také Hanáci, ale Musil zblízka nedokázal Klimeše překonat. Tak Vítkovicím pomohla do vedení první přesilová hra, kterou dorážkou zblízka zužitkoval Chlán a radoval se z první trefy v sezoně.

Ostravané mohli v další přesilovce odskočit, ale Muellerovu ránu z voleje i s trochou štěstí Sedláček vyrazil. Poté, co hosté přečkali oslabení, udeřili svým typickým způsobem - důrazem v brankovišti. Vyraženou Ondruškovu ránu od modré čáry zachytil Navrátil a pokořil Klimeše. Během 49 sekund Hanáci otočili stav, když Menšík z osy hřiště tečoval za Klimeše Škůrkovu přihrávku a také on zapsal svůj první gól sezony.

Jakmile ve 45. minutě po chytré zadovce Chmielevského od zadního mantinelu zavěsil Macuh, vypadalo to už pro domácí skoro beznadějně.

Olomouc je však svou vlastní nedisciplinovaností a častými fauly vrátila ještě zpět do hry o body. V signalizované přesilovce skóroval přesnou střelou z kruhu Bukarts a Švrček záhy dopřál domácím pětiminutovou hru pět na čtyři. Vítkovičtí v ní ostřelovali Sedláčka tak dlouho, až se 41 sekund před koncem početní výhody ujalo Chlánem tečované nahození Raskoba.

Vítkovičtí pak při další přesilovce pustili soupeře do brejku tři na jednoho, který však Olomouc překombinovala. V polovině prodloužení prostřelil Sedláčka Bukarts a Olomouc počtvrté za sebou prohrála.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "My jsme dnes měli vynikající vstup do utkání. Spousta šancí, ale nedáme z toho gól, to je náš problém. Šli jsme ve druhé třetině do vedení, ale během necelé minuty dostaneme dva góly. To se nesmí stávat. Když jsme inkasovali na 1:3, tak to byla velice těžká situace. Já jsem rád, že to kluci zvládli v hlavách. Využili jsme přesilovky a velmi dobře takticky jsme zvládli hru tři na tři."

Jan Tomajko (Olomouc): "Vítkovice začaly výborně a v první třetině měly spoustu šancí. Jenom díky Sedláčkovi to bylo 0:0. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a dostali jsme se do vedení 2:1. Ve třetí jsme ale nepochopitelnou nedisciplinovaností přišli o dva body. Zase po těch předchozích třech prohrách máme alespoň bod, takže vše negativní není."

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 4:3 v prodl. (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Chlán (Percy, Lakatoš), 50. Roberts Bukarts (Percy, Lakatoš), 54. Chlán (Raskob, Mueller), 63. Roberts Bukarts (Percy) - 36. Navrátil (Macuh, Ondrušek), 37. Menšík (Rašner, Anděl), 45. Macuh (Chmielewski, Klimek). Rozhodčí: Stano (SR), Mrkva - Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 0:5, navíc Švrček (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 5009.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Gewiese - Mueller, Chlán, Roberts Bukarts - Lakatoš, Krieger, Fridrich - M. Kalus, Claireaux, J. Káňa - Lednický, Kotala, Dej. Trenér: Holaň.

Olomouc: J. Sedláček - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Sirota, Rašner, Řezníček - Orsava, P. Musil, Kusko - Navrátil, J. Knotek, Kunc - Klimek, Macuh, Chmielewski - Kucsera, Menšík, Anděl. Trenér: J. Tomajko.