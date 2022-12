Vítkovice se mohou dotáhnout na vedoucí Pardubice, třetí Olomouc hostí Třinec

Praha - Hokejisté Vítkovic jsou jediným týmem, který drží v extralize krok s Pardubicemi a v pátek se mohou na lídra tabulky dotáhnout. Potřebují k tomu plný zisk z domácího duelu proti Brnu. Pardubice mají volno. Další moravská bitva čeká v 25. kole třetí Olomouc a obhájce titulu Třinec. O prodloužení vítězné série na pět utkání bude hrát Sparta proti Hradci Králové.

Vítkovičtí vévodí tabulce domácích zápasů, v nichž vytěžili 31 z 33 možných bodů. K dispozici mají kompletní kádr včetně lídra Muellera, který v Brně několik sezon úspěšně působil. Ostravský klub vyšel naposledy naprázdno 18. října právě proti Kometě, na jejímž ledě prohrál 1:2. Od té doby získal ve 12 utkáních 29 bodů.

"Kometa má v týmu osobnosti a velice dobré přesilové hry. Teď měla trochu kolísavé výsledky. Na jednu stranu udělala šňůru výher, pak prohrála a dostávala pět gólů, takže je to trošku nevyzpytatelný soupeř," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň. "Dokázala udělat také dobrý výsledek v Pardubicích, i když to v závěru (po nájezdech) ztratila, takže se musíme připravit na kvalitní boj," doplnil Holaň.

Brněnští hokejisté vydřeli v úterý výhru 1:0 po nájezdech nad Olomoucí a utnuli sérii čtyř porážek, během níž si připsali jediný bod. "Bylo to těžké utkání, hráči ho ale tvrdě odpracovali a odbojovali. Vázla nám souhra v některých fázích utkání, ale ta teď jdou rychle po sobě, musíme pracovat, abychom se dostali do herní pohody," prohlásil asistent trenéra Jiří Horáček.

Hanáci budou hrát proti Třinci o pátou domácí výhru s plným bodovým ziskem po sobě. Věří, že bezgólové vystoupení z Brna se na nich nijak nepodepíše. "Je třeba říct, že jsme odehráli dobrý zápas. Pokračovali jsme v kvalitních výkonech z minulých duelů. Nedali jsme gól, ale nějaké šance jsme si vytvořili," podotkl kouč Jan Tomajko.

Oceláři nebodovali ve třech z posledních čtyř utkání, v kterých vyděli jediný úspěch díky vítězné trefě v prodloužení v Litvínově. Třinci se přestalo dařit v útoku - během základní hrací doby posledních čtyř utkání dali obhájci titulu dohromady čtyři góly. "Že máme tři porážky z posledních čtyř utkání, to bych ani neřešil. Pro nás je důležité, abychom ty zápasy zvládali, což se kromě Litvínova teď nepovedlo. Všichni půjdeme za tím, abychom uspěli," řekl útočník Martin Růžička.

Sparta zůstala od nástupu trenéra Miloslava Hořavy i po úterním střetu těžkých vah s Třincem (1:0) stoprocentní. Proti Hradci bude hrát o páté vítězství v řadě. "Pochopitelně je u kluků vidět sebevědomí, vyhráli jsme čtyřikrát za sebou a utekli zespoda tabulky. Vidíme ale, že nevyhráváme o parník. Náročné to bude s každým soupeřem a my musíme ke každému tréninku i zápasu přistupovat s obrovskou pokorou. Je to i o trpělivosti, obětovat ego a podřídit se týmu," řekl brankář Jakub Kovář.

Hradec Králové je ve čtvrtfinále Ligy mistrů, ale v extralize se trápí. Přes 50 střel naposledy proti Mladé Boleslavi nedokázali Východočeši už 134 minut a 38 sekund skórovat. Prohráli čtyřikrát po sobě bez bodového zisku při celkovém skóre 2:15. "Nehráli jsme špatně, ale nešli jsme tomu tolik naproti. Naše bilance je tristní," přiznal asistent Petr Svoboda.

V Kladně se utkají poslední dva týmy tabulky. Rytíři přivítají České Budějovice. "Cílem bude zase získat body. Můžeme si říkat, jak budeme chtít hrát, ale když z toho nebudou body, tak nám to není nic platné," řekl univerzál Jakub Babka.

Jihočeši vyhráli jediný z uplynulých pěti zápasů a nyní jsou před nimi tři zápasy venku. Po duelu v Kladně se představí v Plzni a v Třinci. "Bude to jedno z nejdůležitějších utkání v sezoně. Musíme tam nechat všechno," uvedl útočník Jakub Strnad, jenž v Kladně dlouho působil.

V posledním pátečním duelu na sebe narazí tabulkoví sousedé Karlovy Vary a Liberec. Domácí jsou devátí a mají na Bílé Tygry k dobru jediný bod. Oba celky uspěly jednou za poslední tři zápasy.

Statistické údaje před pátečními zápasy 25. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 24 zápasů/27 bodů (13 branek + 14 asistencí) - Petr Holík 23/24 (4+20). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,25 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,19 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,52 a 91,30 - Dominik Furch 2,22, 93,01 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,79, 92,12 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice dvanáctkrát za sebou bodovaly a z toho devětkrát vyhrály. - Ostravané doma bodovali ve všech jedenácti duelech v této sezoně a jen jednou z toho prohráli. - Kometa po sérii čtyř porážek v úterý zdolala doma Olomouc 1:0 po samostatných nájezdech. - Brňané venku třikrát za sebou prohráli a získali jediný bod. - Kometa po sérii čtyř porážek bez jediného zisku ve vzájemných zápasech v prvním souboji v sezoně doma vyhrála 2:1. - Útočník Dominik Lakatoš z Vítkovic může sehrát 400. zápas v extralize. HC Energie Karlovy Vary (9.) - Bílí Tygři Liberec (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 24/19 (5+14) - Uvis Janis Balinskis 23/18 (7+11). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,63 a 90,59, Štěpán Lukeš 3,11, 90,02 a dvakrát udržel čisté konto - Petr Kváča 2,45 a 91,46, Jakub Neužil 1,98, 95,94 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály jen tři z posledních deseti zápasů. - Energie doma prohrála pět z uplynulých sedmi duelů. - Liberec vyhrál jen dvě z posledních šesti utkání. - Bílí Tygři zakončí sérii šesti zápasů venku. Z posledních šesti duelů mimo svůj led tři vyhráli. - Liberec ve vzájemných duelech pětkrát za sebou bodoval a z toho čtyřikrát vyhrál. - Obránce Tomáš Bartejs z Karlových Varů může v neděli v Kladně sehrát 400. zápas v extralize. - Liberecký útočník Jaroslav Vlach si odpykal dosud tři duely z pětizápasového disciplinárního trestu za faul na útočníka Martina Zaťoviče z Brna. Rytíři Kladno (14.) - HC Motor České Budějovice (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 24/18 (5+13) - Lukáš Pech 23/20 (5+15). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,14 a 90,24, Adam Brízgala 3,41 a 91,30 - Jan Strmeň 2,52, 91,64 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 3,01, 89,66 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno dvakrát za sebou nebodovalo a prohrálo čtyři z posledních šesti zápasů. - Rytíři doma prohráli tři z uplynulých pěti duelů. - České Budějovice prohrály čtyři z posledních pěti zápasů. - Motor venku prohrál desetkrát za sebou a nezískal ani bod. - Kladno vyhrálo tři z posledních čtyř vzájemných zápasů, ve všech případech to bylo v roli domácího týmu (ve dvou duelech v minulé sezoně v azylu v Chomutově). - Útočník Miroslav Indrák z Kladna může sehrát 400. zápas v extralize. HC Olomouc (3.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa 24/19 (9+10) - Martin Růžička 23/25 (12+13). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 1,44, 95,16 a čtyřikrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,02, 93,14 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 3,24 a 87,18 - Marek Mazanec 1,75, 93,21 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,33 a 90,34. Zajímavosti: - Olomouc bodovala ve čtyřech z posledních pěti zápasů a z toho třikrát vyhrála. - Hanáci doma čtyřikrát za sebou vyhráli a neztratili ani bod. - Třinec dvakrát za sebou nebodoval a prohrál tři z posledních čtyř duelů. - Oceláři venku po sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovali. - Olomouc po sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou vyhrála. HC Sparta Praha (8.) - Mountfield Hradec Králové (11.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 24/18 (8+10) - Jakub Lev 23/19 (6+13). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,54, 90,59 a dvakrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,29 a 90,77 - Henri Kiviaho 2,04, 91,36 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 3,08 a 87,84. Zajímavosti: - Sparta po sérii šesti porážek drží s novými trenéry Miloslavem Hořavou a Hansem Walssonem šňůru čtyř výher. - Pražané zakončí sérii čtyř domácích zápasů a v dosavadních třech duelech neztratili ani bod. - Hradec Králové čtyřikrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. - Mountfield venku čtyřikrát za sebou nebodoval. - Sparta po sérii tří výher ve vzájemných zápasech v prvním souboji v sezoně prohrála v Hradci Králové 2:3. - Obránce Martin Jandus ze Sparty v pátek oslaví 25. narozeniny. Další program: Neděle 4. prosince - 26. kolo: 15:00 Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera (3:6), HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav (3:2 v prodl.), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc (3:5), 16:00 Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary (3:4), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Motor České Budějovice (2:3 po sam. nájezdech), 17:00 HC Kometa Brno - HC Sparta Praha (3:2), 17:10 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (2:5; ČT sport).