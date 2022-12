Hanáci podruhé v sezoně otočili ve třetí třetině zápas s Třincem, vyhráli 4:2

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v utkání 25. kola extraligy Třinec 4:2 a upevnili si průběžné třetí místo. Zdeňku Motákovi, současnému kouči Ocelářů, se proti svému bývalému týmu nedaří. Obhájce titulu ztratil s Hanáky podruhé v sezoně vedení a prohrál tak druhý dobře rozehraný vzájemný zápas v rozmezí deseti dnů. Obě utkání navíc rozhodl stejný hráč - mladý olomoucký útočník Jakub Navrátil. Dnes dal gól na 3:2 v čase 58:25, ještě po 55 minutách byl stav 1:1. Oceláři prohráli čtyři z posledních pěti duelů, pokaždé navíc v základní hrací době.

Třinečtí vstoupili do utkání aktivně a v první třetině byli lepším týmem. Svou převahu potvrdili také vstřelenou brankou, když si olomoucká obrana v páté minutě nepohlídala Bučka a třinecký útočník sám před Lukášem nezaváhal. Za domácí mohli ve velkých šancích srovnat Olesz s Andělem, ale Mazanec oba dobrými zákroky vychytal. Vzápětí olomouckou chybu v rozehrávce nevyužil Hudáček a Oceláři tak po první třetině vedli o jednu branku.

Na začátku druhé části měl dvě dobré příležitosti Růžička, ale poprvé proti němu zasáhl Lukáš a podruhé hostující kanonýr těsně minul. Domácí brankář vzápětí pokryl také zakončení Bučka z bezprostřední blízkosti. Poté se ale zvedla také Olomouc a prozatím největší šanci domácích neproměnil Káňa, když v samostatném úniku trefil jen Mazancovu lapačku. Hostující brankář následně zasáhl také proti dorážkám Bambuly a Ondruška a hned dvěma nebezpečným střelám Řezníčka.

Začátek třetí třetiny přinesl olomoucké vyrovnání, když prudkou Škůrkovu střelu od modré čáry tečoval za Mazancova záda Kusko a vstřelil tak první gól v sezoně. Vrátit Třinci vedení mohl Chmielewski, jenže přes dobrou obrannou hru Černého nedokázal dorazit puk do odkryté branky. I díky tomu pak mohl otočit vývoj zápasu Plášek, jehož tvrdá střela propadla Mazancovi přes lapačku do sítě.

Jenže krátce poté dokázal vyrovnat po hezké kombinační akci hostů Kurovský. Divoký závěr utkání ale přinesl ještě další dvě branky. Nejdříve Káňa po individuální akci předložil puk před branku Navrátilovi, který poslal Olomouc znovu do vedení, a vzápětí pečetil vítězství domácích při třinecké hře bez gólmana svou druhou brankou v zápase Kusko.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Dnes jsme nezačali dobře a Třinec byl prvních deset minut jednoznačně lepší. Měli jsme problém s jejich napadáním, výborně bruslili a nedávali nám na nic čas. Trvalo nám, než jsme si na to zvykli, ale Třinec naštěstí skóroval v první třetině jen jednou. Ve druhé třetině jsme se snažili vyrovnat, ale chybělo nám víc štěstí v předbrankovém prostoru. Ve třetí třetině jsme to otočili na 2:1, jenže vzápětí jsme znovu inkasovali. Za koncovku zápasu musím ale před kluky smeknout, protože třetí gól byl opravdu krásný. Uhrát s Třincem tři body, to je obzvlášť po takovém průběhu skoro jako bodů šest."

Zdeněk Moták (Třinec): "Dnes se hrál výborný zápas nahoru dolů se skvělou kulisou. K vidění byla spousta šancí, zákroků, zblokovaných střel, ale se špatným koncem pro nás. Máme poslední dobou problém s konci zápasů a budeme na tom muset zapracovat. Nemůže se nám stát, abychom ve dvou zápasech s Olomoucí po sobě dostali rozhodující branky v posledních pár minutách hry. Stalo se nám to bohužel i na Spartě, takže něco je špatně."

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 4:2 (0:1, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 44. Kusko (Škůrek), 56. Plášek (P. Musil, Škůrek), 59. Navrátil (J. Káňa, J. Knotek), 60. Kusko (J. Knotek) - 5. Buček (D. Voženílek, Čukste), 58. Kurovský (Čukste, M. Růžička). Rozhodčí: Mrkva, Stano (SR) - Hlavatý, Axman. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4854.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Švrček, T. Černý, Řezníček - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - Navrátil, P. Musil, Plášek - Kucsera, Kusko, Olesz - A. Rutar, Anděl, Menšík. Trenér: J. Tomajko.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, M. Adámek, Jaroměřský - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - Kurovský, L. Hudáček, Buček - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Hrňa, Haas, Svačina - Lyszczarczyk. Trenér: Moták.