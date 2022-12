Vítkovice mohou v extralize zpátky do čela, Spartu čeká boj v Boleslavi

Praha - Hokejisté Vítkovic budou mít v pátečním 27. kole extraligy příležitost vystřídat znovu Pardubice v čele tabulky. Potřebují k tomu jakoukoli výhru na ledě Litvínova, jenž patří naopak do tria se shodným bodovým ziskem na chvostu soutěže. O prodloužení série sedmi výher v základní hrací době bude usilovat Sparta, která se představí v Mladé Boleslavi. O dvě vítězství kratší je šňůra Plzně, Indiáni vyzvou Olomouc.

Litvínovští mají po čtyřech porážkách z předchozích pěti utkání na poslední Kladno k dobru pouze lepší skóre. V úterý na ledě Pardubic hráči Vervy drželi krok s favoritem, ale prohráli 0:1. "Naše ofenzivní fáze bohužel nebyla dobrá, utkání rozhodla jedna přesilová hra. K tomu asi není moc co dodávat," konstatoval zklamaně trenér Karel Mlejnek.

Ostravané získali za posledních pět vystoupení 14 bodů z 15 možných, vyhráli devět z posledních deseti zápasů a s Litvínovem neztratili ve dvou vzájemných duelech ani bod. Tým nasbíral dvakrát více bodů než páteční sok, ale podcenění soupeře prý ve vítkovické kabině nehrozí.

"Poslední výsledky mají velice dobré. Těží z malého hřiště a jsou stejně těžký soupeř jako ostatní," podotkl trenér Miloš Holaň. Vyzdvihl i silné stránky Litvínova. "Jsou to rychlé přechody z obrany do útoku a dobré přesilové hry. Navíc se proti nám budou chtít opět vytáhnout Ostraváci, takže i na tuhle zvýšenou motivaci budeme kluky upozorňovat a budeme si to hlídat," doplnil Holaň.

Mladá Boleslav po třech zápasech bez bodové ztráty ve dvou posledních duelech nebodovala a dokonce ani neskórovala. Plzni doma podlehli Bruslaři 0:1, v Třinci pak 0:3. "Bez gólů se nevyhrává. Trenér měl po zápase trošku proslov. Věřím, že si to vezmeme k srdci a v pátek vyhrajeme," řekl obránce Adam Jánošík s výhledem k atraktivnímu souboji.

V případě Pražanů nadále platí, že od návratu trenéra Miloslava Hořavy na střídačku mužstvo neztratilo za sedm utkání ani jediný bod. V Mladé Boleslavi čeká sparťany prostřední ze série pěti venkovních zápasů. Načali ji výhrami v Brně (6:2) a v Liberci (1:0). "Najednou máme úplně jiný přístup k práci. Samozřejmě k tomu musel přijít nějaký impulz v podobě výměny trenéra. Teď ale děláme věci správně a jdeme tomu všemu naproti," všiml si brankář Jakub Kovář.

Třinec prohrál v této sezoně oba zápasy s Českými Budějovicemi, doma dokonce nedal ani gól. Obhájce titulu vytěžil z minulých šesti utkání jen pět bodů, ale naposledy zdolal Mladou Boleslav s čistým štítem. "Ale určitě jsme nebyli v těch zápasech těmi slabšími. Bohužel, zlobí nás koncovka. Většinu gólů jsme vstřelili v přesilových hrách, ale jinak potřebujeme dát víc než jeden gól, víc než dva," vysvětlil trenér Zdeněk Moták.

Ve třech z šesti posledních utkání prohrál Třinec brankou z 59. minuty. "Doplatili jsme na špatnou obrannou hru, i když máme poměrně zkušené mužstvo. Byly to strašné chyby, které jsme potřebovali odstranit, což se nám proti Mladé Boleslavi povedlo," doplnil Moták.

Jihočechy čeká v neděli doma proti brněnské Kometě svátek v podobě 2500. zápasu v nejvyšší soutěži. Ještě předtím by si ale chtěli udělat radost bodovým ziskem na ledě mistra. Tím spíš, když naposledy podlehli v Plzni 1:4 a také oni jsou před Kladnem jen díky lepšímu skóre. "Potřebujeme body a bylo by lepší, kdybychom hráli v Plzni špatně, ale ve výsledku bychom měli tři body. Od výkonu se můžeme odpíchnout, ale potřebujeme bodovat," zdůraznil útočník Filip Přikryl.

Plzeň nastoupí proti Hanákům patrně již s navrátilcem Pourem, který se vrací po působení v zámoří. V týmu už naopak není jiný útočník Sedlák, jenž se s klubem dohodl na ukončení spolupráce. "Určitě bude převládat natěšení, ale myslím si, že bude i lehčí nervozita. Přece jen to bude po více než roce, co nastoupím v Plzni před domácím publikem. Já normálně bývám před zápasem lehce nervózní, ale vše ze mě vždy spadne po prvním střídání. Věřím, že Plzni pomůžu k dalším výhrám," uvedl Pour pro klubový web.

Olomoučtí jsou stále nejlepší ze "zbytku pole" za suverénní dvojicí Pardubice, Vítkovice. V tabulce jim patří třetí místo. "Jsme rádi za to, kde jsme, kolik máme bodů, kolik práce je za námi, jaká je parta, ale všichni ten sport děláme pro konečný výsledek. Až po sezoně si můžeme říct, jestli jsme spokojení nebo ne," krotil jakékoli náznaky přehnané euforie zkušený útočník Rostislav Olesz.

Na střídačku Komety se vedle trenéra Martina Pešouta vrátil i majitel klubu Libor Zábranský. Po povedeném období Brňané vyhráli z posledních sedmi zápasů jediný, když udolali v nájezdech Olomouc. Další pokus o tříbodovou výhru je čeká s Karlovými Vary. "Příchod Libora Zábranského na střídačku znamená, že chceme tady v Kometě všichni pro tým to nejlepší. Výsledky jsme měli špatné a doba nazrála, abychom to udělali teď," řekl Pešout, jenž právě na západě Čech ještě v minulé sezoně působil.

V ideálním rozpoložení však nejsou ani hráči Karlových Varů, pro něž byla nedělní prohra 1:4 v Kladně čtvrtým zápasem bez bodového zisku z posledních pěti. "V šikovnosti a důrazu do brány byl mezi námi a domácími velký rozdíl," naznačil trenér David Bruk, kde by měli jeho svěřenci přidat především.

Statistické údaje před pátečními zápasy 27. kola Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (5.) - HC Motor České Budějovice (13.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 25 zápasů/27 bodů (12 branek + 15 asistencí) - Lukáš Pech 25/21 (5+16). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 1,75, 93,21 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,33 a 90,34 - Jan Strmeň 2,52, 91,64 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 3,01, 89,66 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec po třech zápasech bez bodu v neděli doma porazil Mladou Boleslav 3:0. - Oceláři na vlastním ledě doma vyhráli čtyři z posledních pěti utkání. - České Budějovice prohrály pět z posledních sedmi duelů. - Motor venku vyhrál jediný z posledních dvanácti zápasů. - České Budějovice ve vzájemných zápasech po sérii čtyř porážek třikrát za sebou vyhrály a ztratily jen dva body. HC Verva Litvínov (12.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 3:5. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 24/22 (7+15) - Dominik Lakatoš 26/28 (13+15). Statistiky brankářů: Šimon Zajíček 2,96 a 90,88, Denis Godla 3,49 a 89,68 - Aleš Stezka 2,25, 92,19 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,52 a 91,30. Zajímavosti: - Litvínov prohrál čtyři z posledních pěti zápasů. - Verva doma bodovala v sedmi z uplynulých osmi utkání a z toho pětkrát vyhrála. - Vítkovice pětkrát za sebou vyhrály a čtrnáctkrát v řadě bodovaly, přičemž jen třikrát z toho prohrály. - Ostravané venku třikrát za sebou vyhráli a pětkrát v řadě bodovali. - Vítkovice vyhrály tři z posledních pěti vzájemných soubojů. - Slovenský obránce Patrik Koch z Vítkovic dnes slaví 26. narozeniny, americkému útočníkovi Peteru Kriegerovi bude v pátek 29 let. BK Mladá Boleslav (8.) - HC Sparta Praha (4.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 23/20 (9+11) - Roman Horák 27/21 (9+12). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 1,66 a 93,36, Filip Novotný 2,05, 92,43 a dvakrát udržel čisté konto - Jakub Kovář 2,54, 90,59 a dvakrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,29 a 90,77. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovala. - Bruslařský klub doma prohrál pět z uplynulých šesti duelů. - Sparta sedmkrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. Úspěšnou sérii načala pod staronovým trenérem Miloslavem Hořavou, jehož doplnil Švéd Hans Wallson. Zůstávají v sezoně stoprocentně úspěšní. - Pražané venku třikrát za sebou naplno bodovali. - Sparta vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Kapitán Mladé Boleslavi Jan Stránský může sehrát 700. zápas v extralize, dalšího útočníka Bruslařského klubu Davida Šťastného čeká 400. duel v domácí nejvyšší soutěži. HC Škoda Plzeň (6.) - HC Olomouc (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Kodýtek 26/24 (10+14) - Jan Káňa 26/21 (9+12). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,67, 91,90 a jednou udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,33, 91,82 a jednou udržel čisté konto - Jan Lukáš 1,44, 95,16 a čtyřikrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,02, 93,14 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň pětkrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - Škoda venku třikrát za sebou naplno bodovala a prohrála mimo svůj led jediný z uplynulých pěti duelů. - Olomouc prohrála tři z posledních pěti utkání. - Hanáci venku prohráli třikrát za sebou a získali jediný bod. - Plzeň vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Útočník Kryštof Hrabík z Plzně si odpyká jednozápasový trest za faul na obránce Českých Budějovic Jana Štencela. HC Kometa Brno (7.) - HC Energie Karlovy Vary (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:1, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 25/25 (4+21) - Tomáš Rachůnek 26/20 (5+15). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,22, 93,01 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,79, 92,12 a jednou udržel čisté konto - Vladislav Habal 2,63 a 90,59, Štěpán Lukeš 3,11, 90,02 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa prohrála šest z posledních sedmi zápasů a získala v nich jen tři body. - Brňané doma vyhráli jediný z uplynulých čtyř duelů a dosáhli jen na dva body. - Karlovy Vary prohrály čtyři z posledních pěti zápasů. - Energie venku vyhrála jediný z uplynulých pěti duelů. - Kometa bodovala ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrála. - Finský útočník Kim Strömberg z Komety dnes slaví 35. narozeniny. - Útočník Petr Holík z Komety může sehrát 700. zápas v extralize, obránce Marka Hrbase z Brna čeká v neděli v Českých Budějovicích 400. duel v domácí nejvyšší soutěži. Tabulka: 1. Pardubice 26 14 6 3 3 80:52 57 2. Vítkovice 26 15 3 5 3 88:63 56 3. Olomouc 26 13 3 1 9 68:55 46 4. Sparta Praha 27 11 4 1 11 70:65 42 5. Třinec 25 11 2 4 8 69:51 41 6. Plzeň 26 10 3 5 8 72:67 41 7. Brno 25 9 5 1 10 65:72 38 8. Mladá Boleslav 25 8 4 4 9 52:54 36 9. Liberec 26 6 5 7 8 69:68 35 10. Hradec Králové 25 9 2 1 13 58:65 32 11. Karlovy Vary 26 8 3 2 13 63:85 32 12. Litvínov 26 7 1 5 13 69:80 28 13. České Budějovice 25 7 2 3 13 59:73 28 14. Kladno 26 6 3 4 13 56:88 28 Další program: Neděle 11. prosince - 28. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha (0:3, 4:0), HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové (2:3, 2:1), 16:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno (4:3 po sam., nájezdech, 2:3), HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň (4:2, 3:4 v prodl.), 17:00 HC Olomouc - BK Mladá Boleslav (2:1, 3:2 po sam. nájezdech), HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec (4:3 v prodl., 3:2), 17:20 HC Motor České Budějovice - HC Kometa Brno (6:2, 0:3; ČT sport).