Plzeň v divoké přestřelce zdolala Olomouc, šestou výhru v řadě zařídil Schleiss

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 27. kole extraligy Olomouc 5:4 a připsali si šestou tříbodovou výhru za sebou. V divoké přestřelce plné obratů nakonec hosty srazily dvě branky domácích během 67 sekund třetí třetiny. Vítěznou trefu zaznamenal v 54. minutě kapitán Indiánů Jan Schleiss. Gólem a dvěma přihrávkami mu zdatně sekundoval Adrián Holešinský. Na druhé straně čtvrtou porážku Kohoutů venku v řadě neodvrátily ani dvě asistence Lukáše Nahodila.

Domácí přes ofenzivní snahu dlouho nedokázali překonat pevnou defenzívu hostů. Olomoucký gólman Konrád vážnějí zasahoval až v 11. minutě proti zakončení Suchého z bezprostřední blízkosti po akci Budíka. Naopak o čtyři minuty později otevřel dorážkou střely Pláška skóre Řezníček. Indiány vrátila do hry nedisciplinovanost soupeře a necelé dvě minuty před koncem první třetiny vyrovnal na 1:1 během přesilovky pět na tři ranou bez přípravy z pravého kruhu navrátilec Pour.

Navíc již po 85 sekundách druhé části vybojoval Holešinský kotouč v rohu pro Suchého a ten střelou do odkryté branky dokonal obrat. Záhy mohl srovnat po zaváhání Adamce v rozehrávce Olesz, ale nekrytý z mezikruží pálil mimo. Ve 26. minutě se už bojovní Kohouti radovali, když Orsavovu tečovanou přihrávku pohotově poslal do sítě z otočky Kusko.

Necelé tři minuty na to se nechal vyloučit domácí Baránek a po jednoduché akci zvrátil skóre na 3:2 pohodlně dorážející Orsava. Indiány ve snaze o srovnání brzdila kombinační nepřesnost, přesto pouhých 13 sekund před druhou sirénou překvapil Konráda ranou od modré čáry na 3:3 sváteční střelec Houdek.

Závěrečnou třetinu zahájili aktivněji hosté, postupně se však hra vyrovnala. Ve 49. minutě nepovedeného střídání domácích využil Knotek, který po přihrávce Káni zakončil tváří v tvář Svobodovi bekhendem přesně. Jenže o čtyři minuty později přiťukl Suchý puk volnému Holešinskému a ten z pravého kruhu ranou švihem vyrovnal na 4:4. Otřesení hosté za 67 sekund inkasovali ještě pátý gól, když Schleiss poslal do sítě Konrádem vyraženou bombu Baránka.

Pokus o závěrečný nápor Kohoutům zkomplikoval faulem Kaňa, přesto při hře bez brankáře ještě musel Svoboda zlikvidovat nebezpečný pokus Knotka z úhlu. Olomoučtí tak se svým soupeřem prohráli již páté z posledních šesti vzájemných utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Bylo to bláznivé utkání. Třikrát jsme prohrávali a musíme pochválit kluky za vůli, kterou to dokázali zvrátit. V první třetině se nám povedlo vyrovnat vedení soupeře a pak už to bylo nahoru dolů. Bylo tam od nás zase spoustu zbytečných chyb. Olomouc hrála velmi dobře a měla více střel. My jsme měli úplně maximální produktivitu, když jsme dali pět gólů z dvaceti střel. Nabádáme kluky k častější střelbě. Kuba Pour splnil to, co jsme očekávali. Věříme, že nám hodně pomůže."

Boris Žabka (Olomouc): "Věděli jsem, co nás tady čeká. Snažili jsme se udělat maximum pro to, hrát zezadu a být nebezpeční z protiútoků. To nám dlouho vycházelo a byli jsme ve vedení, ale bohužel dnes Plzeň byla maximálně produktivní, což rozhodlo zápas. Nehráli jsme špatně. Uzdravili se nám někteří hráči a i díky tomu jsme odehráli slušný zápas, bohužel s nešťastným koncem. Musíme se z toho oklepat a další zápas vyhrát."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Pour (Zámorský, Schleiss), 22. Suchý (Holešinský), 40. Houdek (Holešinský), 53. Holešinský (Suchý, Malát), 54. Schleiss (Baránek, Pour) - 15. Řezníček (Plášek, Navrátil), 26. Kusko (Orsava, Nahodil), 28. Orsava (Nahodil, J. Káňa), 49. J. Knotek (J. Káňa, Bambula). Rozhodčí: A. Jeřábek, Vrba - Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 1:3, navíc Holešinský - J. Káňa 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 3796.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Zámorský, Baránek, Kaňák, Budík, Piskáček, Houdek - Pour, Kodýtek, Schleiss - Holešinský, Malát, Suchý - Rekonen, Mertl, M. Lang - Adamec, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, Rašner - Bambula, J. Knotek, J. Káňa – Orsava, Nahodil, Kusko - Navrátil, Strapáč, Plášek - A. Rutar, Anděl, Olesz. Trenér: J. Tomajko.