Vítkovice doma zůstávají stoprocentní, hokejisty Hradce zdolaly 5:2

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v 16. kole extraligy Hradec Králové 5:2 a i po šesti domácích zápasech mají na ostravském ledě stoprocentní bilanci. O jejich výhře rozhodl v 50. minutě svým desátým gólem v sezoně Roberts Bukarts, další dva pak do prázdné branky při power play hostů přidali Dominik Lakatoš a Petr Fridrich.

Domácí se museli obejít bez indisponovaných opor Muellera, Mikuše a Krenželoka, ale začátek jim vyšel i tak. Po úvodní nevyužité přesilovce na sebe vzal zodpovědnost Krieger a po jeho akci propadl puk ve čtvrté minutě Růžičkovi za záda. Americký útočník dal už osmý gól.

Hostům rychle obdržena branka elán nesebrala. Okuliar vzápětí mohl vyrovnat, ale jeho sólo zlikvidovala domácí brankářská dvojka Klimeš, jenž dostal přednost před Stezkou.

Druhou část zahájili aktivněji Východočeši, ale tlak během přesilovky nevyužili. Domácí se po pasivní sekvenci kolem poloviny zápasu znovu nadechli a v 33. minutě to vyjádřili i gólem. Marosz pohotovou tečí usměrnil Stehlíkovu střelu podruhé do sítě hostů. Pro zkušeného útočníka to byla první gólová radost v sezoně.

Dvougólové vedení ale Ostravanům dlouho nevydrželo. O 85 sekund Okuliar před Klimešem tečoval podobně jako Marosz Huttulův pokus.

Vítkovice mohl ještě před koncem druhé třetiny uklidnit Půček, ale zblízka Růžičku nepřekonal. V třetím dějství se Vítkovice i přes náskok snažily hrát aktivně a v 50. minutě za to byly odměněny gólem, o nějž se postaral přesnou střelou z první Bukarts.

Klid to ale domácím nezajistilo, protože v 55. minutě Pavlík po sedmi sekundách přesilové hry potrestal Dejův faul.

V závěru hosté odvolali gólmana, power play jim ale nevyšla. Do prázdné branky nejprve nejlepší vítkovický střelec Lakatoš namířil svůj jedenáctý gól a tři sekundy před koncem se trefil i Fridrich.

Hlasy po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Pro nás to je v prvé řadě morální vítězství. Výsledek asi neodpovídá průběhu hry. Pět gólů je sice nádherných, ale dva jsme dali do prázdné branky. Hradec je velice dobře organizované mužstvo, ale my jsme se na to připravili zodpovědně. Od začátku jsme měli šance a šli jsme do vedení, což se nám v poslední době až tak nedaří. Vedli jsme 2:0, Hradec dotahoval, ale nepovedlo se mu to úplně. Byly tam momenty, kdy se to přelévalo ze strany na druhou, kdy nás Hradec i zatlačil, hlavně ve druhé třetině. Ve třetí třetině ale mužstvo ukázalo velký morál."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře a dostali jsme rychlý gól, ale věděli jsme, že máme celý zápas před sebou. Bohužel dneska parametry snesla jen druhá třetina, kdy jsme konečně začali hrát, dohrávali soupeře a svým pohybem jsme vyhrávali osobní souboje. Vždycky, když jsme se mohli nadechnout, tak jsme dostali nějaký hřebíček do rakve. Bohužel každý nahozený puk na naši branku znamenal nebezpečí. Zkusili jsme power play, bohužel to nevyšlo, špatně jsme si to rozebrali. Vítkovice nám dnes daly lekci z produktivity. Strašně se nadřeme na gól a ty góly nedáváme."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Krieger (Roberts Bukarts, L. Kovář), 33. Marosz (Stehlík, Lednický), 50. Roberts Bukarts (Krieger), 59. Lakatoš, 60. Fridrich (L. Kovář) - 34. Okuliar (Huttula, Lev), 55. R. Pavlík (Jergl, Blain). Rozhodčí: Šír, Hradil - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 5513.

Vítkovice: Klimeš - Grman, D. Krenželok, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese, Stehlík - Půček, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Kalus, Lindberg, Dej - Krejsa, Marosz, Lednický. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: J. Růžička - Kalina, McCormack, Jank, Blain, F. Pavlík, Nedomlel, Huttula - Okuliar, Lev, Zachar - Kevin Klíma, Cingeľ, Jergl - R. Pavlík, Lalancette, Smoleňák - Pilař, Štohanzl, Pajer. Trenér: T. Martinec.