Virus by prý v USA mohl vést k zániku 47 milionů pracovních míst

St. Louis - Hospodářské dopady šíření koronaviru by mohly ve Spojených státech vést k zániku 47 milionů pracovních míst. Míra nezaměstnanosti by tak mohla překročit 32 procent. Vyplývá to podle dnešní zprávy serveru televize CNBC z odhadů pobočky americké centrální banky (Fed) v St. Louis.

"Z historického hlediska jde o velmi vysoká čísla, toto je však docela unikátní šok, jenž se liší od všech ostatních, které ekonomika USA v posledních sto letech zažila," uvedl ekonom Fedu v St. Louis Miquel Faria-e-Castro. Podle odhadů Fedu má téměř 67 milionů Američanů zaměstnání, ve kterém kvůli koronaviru hrozí vysoké riziko propuštění, píše server CNBC.

Před negativními dopady koronaviru na trh práce již minulý týden varoval prezident Fedu v St. Louis James Bullard. Upozornil nicméně, že nárůst nezaměstnanosti by měl být pouze krátkodobý.

Údaje americké ministerstvo práce ve čtvrtek ukázaly, že počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 21. března vystoupil na téměř 3,3 milionu. Je to rekord, který navíc zhruba čtyřnásobně přesáhl dosavadní maximum staré téměř 40 let.