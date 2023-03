Víkend bude větrný a deštivý, na horách může v neděli sněžit

Praha - Víkend bude větrný a deštivý, v neděli by mohlo ve vyšších polohách i sněžit. Nejtepleji bude do konce týdne dnes a v pátek, kdy se nejvyšší teploty budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Na víkend se mírně ochladí, na začátku příštího týdne bude pak v noci ještě mrznout a sněhové přeháňky se objeví i v nížinách. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Nejbližší dny budou sice deštivé a větrné, teploty zůstanou i v noci nad nulou a odpoledne budou většinou stoupat nad deset stupňů Celsia. O víkendu se ale začne ochlazovat a v neděli se vrátí do vyšších poloh sněžení. Začátek příštího týdne, i když už dubnový, přinese znovu zimní počasí a s ním i komplikace pro řidiče, sadaře a zahrádkáře," uvedli meteorologové na facebooku.

Dnes bude zataženo až oblačno, postupně se na většině území mohou objevit přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi 11 až 15 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem pěti stupňů Celsia, na Šumavě a v Krušných horách kolem osmi stupňů Celsia. Vítr bude foukat místy s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu až do konce týdne. V pátek může být zpočátku místy polojasno, během dne se ale objeví přeháňky.

O víkendu se mírně ochladí, v sobotu se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi osmi až 12 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 14 stupňů. V neděli vystoupají už jen k devíti stupňům, na jihu Moravy k 12 stupňům Celsia. Oba dva víkendové dny bude zataženo až oblačno, na většině území očekávají meteorologové přeháňky, v neděli budou nad 800 metry, později nad 400 metry, smíšené nebo sněhové.