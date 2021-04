Viceprezident svazu průmyslu Rafaj: Firmy by zvládly naočkovat až milion lidí

Praha - Firmy v Česku by zvládly naočkovat až milion lidí. Na jednání tripartity to dnes řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Svaz o tom informoval na twitteru. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes sešli, aby projednali mimo jiné i další postup a opatření proti epidemii.

"Firmy nabízí pomoc nejen s testováním, ale i očkováním. Máme kapacitu díky podnikovým lékařům a soukromým zdravotnickým službám proočkovat až milion lidí. Již dnes by na tom s námi vláda měla spolupracovat, ať jsme připraveni," uvedl Rafaj.

Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný v lednu uvedl, že by firmy mohly začít své zaměstnance očkovat "v průběhu pozdního jara". Řekl, že se počítá se vznikem firemních očkovacích center. Svaz poté ČTK sdělil, že se s tehdejším ministrem dohodl na zapojení firem do očkování od května.

Vedení svazu opakovaně uvedlo, že řada firem má o očkování pracovníků zájem a jsou připraveny si ho samy zorganizovat. Zástupci zaměstnavatelů už na minulém jednání tripartity na začátku února vládu vyzvali, aby zveřejnila podrobné očkovací plány. Chtěli znát přesnější termíny, kdy jednotlivé věkové skupiny obyvatel půjdou na řadu a kdy by mohly začít očkovat podniky. Prezident svazu Jaroslav Hanák tehdy řekl, že by firmy měly s vakcinací začít hned po proočkování ohrožených skupin.

Nyní se mohou k očkování hlásit lidé nad 70 let, pacienti s chronickými chorobami. Očkují se také policisté, hasiči či pracovníci pečovatelské či asistenční služby, kteří docházejí za potřebnými domů. Od středy 14. dubna se má registrační systém otevřít pro osoby od 65 do 69 let.