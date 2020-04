Většina lidí by chtěla i po krizi pracovat z domova, uvádí průzkum

Praha - Většina lidí by chtěla i po skončení koronavirové krize pracovat aspoň částečně z domova. Vyplývá to z průzkumu mezinárodní poradenské společnosti Colliers International, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Takzvaný home office by chtěli po skončení opatření kvůli koronaviru využívat pravidelně i lidé, kteří dřív z domova nikdy nepracovali. Jen malá část dotázaných uvedla, že nynější vynucený home office snížil jejich pracovní výkon.

V Česku se objevily první případy koronaviru 1. března a v polovině března vláda kvůli šíření koronaviru přistoupila k různým opatřením, například k zákazu volného pohybu. Podle informací Hospodářské komory ČR z konce března byla skoro polovina zaměstnavatelů nucena kvůli nynější situaci poslat své zaměstnance na home office, nařídit závodní dovolenou nebo propouštět. Velké části lidí, co nyní pracují z domova, to vyhovuje. Podle průzkumu Colliers International by 82 procent dotázaných chtělo pracovat z domova alespoň jeden den týdně i po konci krize.

Zhruba polovina účastníků průzkumu by uvítala až dva dny práce z domova týdně, a třetina dokonce tři i více dní týdně. V budoucnu by chtěla pracovat částečně z domova i naprostá většina - přes 70 procent - lidí, kteří před opatřeními kvůli koronaviru z domova nikdy nepracovali.

Více než polovina účastníků průzkumu si myslí, že jejich produktivita se při práci z domova nijak nezměnila. Čtvrtina lidí se pak domnívá, že jejich produktivita dokonce doma stoupla. Méně než čtvrtina dotázaných uvedla, že doma zvládnou méně práce než ve firmě. Zvýšení výkonu zaznamenali nejčastěji třeba pracovníci finančních služeb či technologických firem. Naopak snížení produktivity uváděli nejvíce lidé z právních firem nebo školského a výzkumného sektoru.

Lidé žijící sami a také dotázaní, kteří žijí v manželství, nebo s partnerem, vykázali nejnižší pokles produktivity. Rovněž patřili k těm účastníkům průzkumu, kteří by častěji uvítali práci z domova. Naopak lidé, kteří nežijí s partnerem ani sami, ale mají spolubydlící, by po skončení krize zase chtěli více pracovat z kanceláře.

Průzkum, který je součástí rozsáhlejší studie k práci z domova během pandemie, prováděla firma mezi zhruba třemi tisícovkami lidí z několika desítek zemí světa včetně Česka. "Ocitli jsme se uprostřed doposud největšího testovacího období s prací z domova v lidské historii, který bude mít významný dopad na to, jak budeme v budoucnu fungovat," uvedl ředitel oddělení Workplace Advisory pro Evropu, Střední východ a Afriku ve firmě Colliers International Jan Jaap Boogaard. "Domníváme se, že tento poznatek bude mít významný dopad na požadavky firem na kancelářský prostor," doplnila šéfka oddělení Workplace Advisory pro ČR Jana Vlková.