Veterináři nařídili Hamé stáhnout výživy s tuňákem kvůli rtuti

Praha - Veterináři nařídili, aby se v Česku stáhlo 4500 balení dětské výživy Hamánek Tuňák se zeleninou a bramborem od Hamé, která prodávaly například Kaufland, Tesco, Albert nebo internetový obchod Mall.cz. Většina výrobků putovala ale do zahraničí, hlavně do Číny a na Ukrajinu. Bylo v něm nadlimitní množství rtuti, sdělil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Podle mluvčího skupiny Hamé Milana Linky firma výrobek stáhne a označí, že by se měl jíst maximálně jednou týdně. Hamé na webu uvedlo, že pokud děti budou jíst výživu jednou týdně, je to naprosto bezpečné. Jaké množství výrobku se celkem distribuovalo, mluvčí nevěděl.

Veterináři zjistili, že hodnoty množství rtuti z výrobku neodpovídají limitům, které má stát stanovené v monitoringu cizorodých látek. Legislativu ale výrobek neporušuje, protože limity v evropských ani českých zákonech pro rtuť v dětské výživě stanovené nejsou. Rtuť přitom patří mezi velmi toxické kovy, může poškozovat zejména nervový a kardiovaskulární systém.

Stahované výrobky jsou od výrobce Slovácká Fruta s daty výroby letošního 15. července, 1. října a 8. října a daty minimální trvanlivosti do 13. ledna, 1. dubna a 8. dubna roku 2021.

"Vyšetření potvrdila zvýšený obsah rtuti také v další šarži výrobku (datum výroby 8. 10. 2019) stejně tak jako v surovině použité při výrobě příkrmu - tuňáku ve vlastní šťávě původem z Ekvádoru," dodal mluvčí. Stahuje se tak také Tuňák s červenou čočkou a penne.

Podle veterinářů se organické sloučeniny rtuti mohou nacházet v rybách, zejména u déle žijících dravých ryb jako jsou tuňák nebo mečoun. "Rtuť může způsobit změnu dědičných vlastností, poškodit centrální nervovou soustavu a mozek, což bylo pozorováno při otravách v Japonsku. Dlouhodobé zatížení rtutí může vyvolávat chronická onemocnění jako například diabetes, roztroušenou sklerózu nebo revmatické choroby," uvedl Vorlíček.

Linka uvedl, že výživy jsou stahované, aby bylo doplněno označení. "V případě konzumace skleničky jednou týdně je tento výrobek naprosto bezpečný i pro malé děti a je plně v souladu se stanoveným limitem," sdělil. Podle něj Hamé informace o doporučených bezpečných týdenních limitech rtuti neměla. "Okamžitě po obdržení tohoto doporučení jsme začali obě tuňákové varianty stahovat z trhu, abychom zajistili jejich správné označení," uvedl.

Například před třemi lety nařídili veterináři stáhnout 300 kilogramů mraženého mečouna kvůli zvýšenému obsahu rtuti. Více než tuna masa se ho ale tehdy už prodala. Ve vzorcích bylo tehdy asi dvojnásobně víc rtuti, než je povolené množství. Podle veterinářů to ale tehdy však neznamenalo pro zdraví akutní nebezpečí.