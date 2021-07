Veslaři na úvod OH na přímé postupy nedosáhli, všichni jdou do oprav

Praha - Ani jedna ze tří českých posádek, které zasáhly do úvodního dne veslařského programu na olympijských hrách v Tokiu, nedokázala postoupit přímo do čtvrtfinále respektive do semifinále. Skifař Jan Fleissner obsadil v úvodní rozjížďce čtvrté místo, dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch i Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou byli pátí. Všichni tak budou o postup do další fáze regaty bojovat v sobotu v opravách.

Třiadvacetiletý Fleissner se stal prvním českým sportovcem, který zasáhl do programu her. Náhradník za zdravotně indisponovaného Ondřeje Synka se na čtvrtém místě držel od startu a jeho odstup za trojicí postupující do čtvrtfinále se postupně zvyšoval. Za třetím Brazilcem Lucasem Ferreirou nakonec zaostal o více než 11 sekund, v závěru však viditelně šetřil síly na další start.

"Doufal jsem, že pojedu s Maďarem a Brazilcem, a troufal jsem si, že jednoho z nich porazím a postoupím přímo. To se bohužel nepovedlo. Ondra mě varoval, že to bude šok. A byl. Doufám, že to bude lepší a rozzávodím se," řekl Fleissner. Z vítězství se radoval favorizovaný Kjetil Borch z Norska, obhájce stříbra z Ria a bronzový medailista z posledního mistrovství světa.

S výrazným odstupem za třemi postupovými pozicemi projeli cílem i Podrazil s Cincibuchem, kteří od úvodu uzavírali startovní pole a závěr stejně jako čtvrtí Němci Stephan Krüger s Marcem Weberem vypustili.

Podobně dopadl premiérový start v Tokiu i pro Antošovou s Fleissnerovou. Zkušené Češky, které chtějí v Japonsku bojovat o účast ve finále, se na prvním mezičase držely na čtvrtém místě v kontaktu se soupeřkami, následně ale klesly na páté místo a i ony zřejmě poté šetřily síly na druhý start, který je čeká již v sobotu.

Druhý olympijský den se do programu zapojí také čtvrtá česká posádka, která se do Tokia kvalifikovala, dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek.

Veslování - rozjížďky

(jen jízdy s českou účastí):

Muži:

Skif: 1. Borch (Nor.) 6:54,46, ...4. Fleissner (ČR) 7:16,56 - postoupil do oprav.

Dvojskif: 1. Boucheron, Androdias (Fr.) 6:10,45, ...5. Podrazil, Cincibuch (ČR) 6:41,75 - postoupili do oprav.

Ženy:

Dvojskif: 1. Donoghueová, Osborneová (N. Zél.) 6:53,62, ...5. Antošová, Fleissnerová (ČR) 7:05,56 - postoupily do oprav.