Veřejnosti se poprvé otevřely Podolské kasematy

Praha - Lidé mohli dnes poprvé nahlédnout do Podolských kasemat na pražském Vyšehradě. Vznikaly v 17. století jako jedna z částí systému podzemních chodeb. Ještě před druhou světovou válkou je Praha nechala přestavět na protiletecké kryty. V 50. letech se v nich scházel mládežnický pouliční gang Vyšehradští jezdci. Na konci 70. let byl jeden ze vstupů zasypán, loni se začalo s jeho obnovou. Prohlídka kasemat se konala díky akci Na den pod zem. Od dubna, nejpozději od května se veřejnosti otevřou v běžném režimu. Na prohlídce to dnes řekl nový ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad Petr Kučera.

Fotogalerie

Původně se podle Kučery předpokládalo, že Podolské kasematy byly na protiletecké kryty přestavěny za války. "Našly se ale originální plány z března 1938, které byly signovány stavebním úřadem hlavního města Prahy," řekl. Stavěly se podle něj pravděpodobně do podepsání mnichovské dohody v září 1938. Vznikly tam místnosti, záchody, ale také více únikových cest, kterých bylo zhruba deset. Do krytu se vešlo mezi 350 a 400 lidmi, uvedl Kučera.

Podolské kasematy jsou opředeny řadou záhad. Jsou v nich pozůstatky nápisů Vyšehradských jezdců, například "My Američané jsme všude doma - 1961". Podle Kučery bude jedním z dalších badatelských úkolů všechny nápisy prozkoumat. Obnovu vstupu podle něj komplikovaly nevysvětlitelné okolnosti, při dnešní první prohlídce byl u vstupu pod Jedličkovým ústavem vyměněn zámek a v jedné z místností chyběla v podlaze cihla.

Podolské kasematy budou od jara podle Kučery otevírány veřejnosti podle zájmu a při různých příležitostech. Vyšehrad v nich také připravuje pro školy vzdělávací hru Totalita.

Na Vyšehradě je zhruba jednou měsíčně možné navštívit Martinské kasematy, denně jsou otevřené Vyšehradské kasematy a podzemní sál Gorlice. Podle Kučery je pod Vyšehradem prozkoumáno zatím jen 17 procent prostoru.