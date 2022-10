Veřejnosti se po rekonstrukci otevře Armádní muzeum na pražském Vítkově

Praha - Veřejnosti se dnes po nákladné rekonstrukci znovu otevře Armádní muzeum Žižkov na pražském Vítkově. V nové expozici zachycuje vojenské dějiny na českém území od osídlení Slovany až po současnost. Výstavní plocha se proti minulosti ztrojnásobila. Rekonstrukce trvající od roku 2018 vyšla na více než 900 milionů korun. Slavnostní otevření se za účasti prezidenta Miloše Zemana a dalších politiků, válečných veteránů, vojáků a vojenských historiků uskutečnilo už 20. října.

Základ sbírky muzea položili vojáci z první světové války, muzeum se poprvé otevřelo v roce 1932.

Expozice muzea je nyní rozčleněna na sedm základních částí a zahrnuje období od 6. století do současnosti. Odborníci z Vojenského historického ústavu, které muzeum provozuje, chtěli, aby se středobodem expozice staly unikátní předměty z jejich sbírky, které doplnily moderní audiovizuální technologie, scénické prvky a modely.

V muzeu návštěvníci uvidí historické i moderní zbraně, scény ze slavných bitev včetně té u Kresčaku z roku 1346, ve které padl český král Jan Lucemburský. Několik částí expozice se věnuje první světové válce a vzniku Československa, a to včetně ukázky frontového zákopu, kterým návštěvník prochází, nebo meziválečnému období.

Rozsáhlé prostory muzea patří událostem druhé světové války a bojům na všech frontách, na kterých byli nasazeni českoslovenští vojáci. Tato část se věnuje i atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Další oddělení se zabývají obdobím armády komunistického Československa i následným vývojem české armády po roce 1993 včetně jejího nasazení v zahraničních misích.

Muzeum má po rekonstrukci nový vstup, který vede pod původní dvoranu. V podzemí, které získalo prosklený strop, je recepce, odkud se návštěvníci dostanou do expozic nebo výtahem do kavárny. Přístup do muzea je nově možný i z cyklostezky od zadní části budovy. Celkem nabízí přes 5000 metrů čtverečních výstavního prostoru. Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov byla oceněna i v soutěži Stavba roku 2022, porota vyzdvihla mimo jiné čistotu provedení detailů a pokoru k původní podobě objektu.

Muzeum bude otevřeno každý den kromě pondělí, a to od 10:00 do 18:00. Vstup do muzea je zdarma.