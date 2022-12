Vejmelka dostal gól od Pastrňáka, ale vychytal výhru

New York - Hokejový brankář Karel Vejmelka se v NHL zasloužil 43 zákroky o výhru Arizony 4:3 nad Bostonem. Jednou jej překonal David Pastrňák a přihrávku si připsal ještě na straně poražených David Krejčí. San Jose i díky dvěma asistencím Tomáše Hertla zvítězilo na ledě Anaheimu 6:1. Vítek Vaněček byl poprvé v sezoně střídán, když pustil čtyři branky ze 17 střel při prohře New Jersey 4:6 s New Yorkem Islanders.

Z českých gólmanů zasáhl v pátečním programu do hry ještě David Rittich, který se podílel 22 zákroky na výhře Winnipegu 3:1 v Chicagu. Jan Rutta přispěl asistencí k vítězství Pittsburghu 4:3 v prodloužení na ledě Buffala.

Pastrňák skóroval podesáté z posledních devíti zápasů, když v přesilové hře vyrovnal na 1:1 střelou bez přípravy z levého kruhu. Boston upravil ve 28. minutě na 2:1, Vejmelku překonal z dorážky Charlie Coyle. Český gólman poté už nestačil pouze na střelu Nicka Foligna z pravého kruhu, jehož uvolnil u branky na 3:3 křížným pasem Krejčí. O výhře Arizony rozhodl až 14 sekund před koncem Lawson Crouse svou druhou trefou v zápase.

Vejmelka byl vyhlášen druhou hvězdou utkání a svým výkonem pomohl zastavit nepříjemnou sérii. Arizona porazila Boston poprvé od října 2010, v následujících 19 vzájemných zápasech získala jen jediný bod.

Hertl si připsal první bod u úvodního gólu zápasu za vyhrané vhazování a ještě získal druhou asistenci u trefy na 3:0. Odchovanec pražské Slavie tak zaokrouhlil počet přihrávek v této sezoně na dvacet a z českých hráčů je v této statistice nejlepším. Hlavními strůjci výhry San Jose ale byli Erik Karlsson a Timo Meier, kteří dosáhli shodné bilance 1+1. Sharks rozhodli třemi trefami během 26. až 28. minuty, čímž odskočili na 4:0.

Vaněček vychytal minule nulu, ale tentokrát inkasoval čtyřikrát v rozmezí 16. až 25. minuty při obratu Islanders na 4:1. Nejdříve jej překonal Brock Nelson, který obkroužil branku a český gólman nestihl ucpat prostor u tyčky. Anders Lee se prosadil střelou zpoza mezikruží, nekrytý Casey Cizikas zakončil rychlý kontr zblízka nad Vaněčkovu lapačku a gólovou smršť završil Oliver Wahlström z levého kruhu.

NHL: Buffalo - Pittsburgh 3:4 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1) Branky: 39. Olofsson, 40. J. Skinner, 59. Okposo - 36. Guentzel, 43. Rakell, 57. McGinn (Rutta), 62. Carter. Střely na branku: 31:33. Diváci: 17.205. Hvězdy zápasu: 1. Carter (Pittsburgh), 2. Mittelstadt (Buffalo), 3. Rakell (Pittsburgh). Columbus - Calgary 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Branky: 2. Laine, 23. Robinson, 60. Kuraly - 58. Michael Stone. Střely na branku: 27:32. Diváci: 16.902. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Robinson, 3. Merzlikins (všichni Columbus). New Jersey - NY Islanders 4:6 (1:2, 1:3, 2:1) Branky: 6. Hischier, 27. Mercer, 43. Tatar, 54. J. Hughes - 16. a 37. Nelson, 20. Lee, 24. Cizikas, 25. Wahlstrom, 41. Clutterbuck. Střely na branku: 29:32. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 24:02 minuty, inkasoval čtyři branky ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 76,5 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Barzal, 3. Lee (všichni NY Islanders). Washington - Seattle 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Branky: 26. Mantha, 34. Johansson, 59. Eller, 60. Ovečkin - 18. A. Larsson. Střely na branku: 38:26. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Lindgren, 2. Johansson (oba Washington), 3. A. Larsson (Seattle). Chicago - Winnipeg 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Branky: 32. Raddysh - 16. Perfetti, 21. Wheeler, 53. Lowry. Střely na branku: 23:32. David Rittich odchytal za Winnipeg celé utkání, inkasoval jeden gól z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 95,7 procenta. Diváci: 17.847. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey, 2. Wheeler, 3. Lowry (všichni Winnipeg). Colorado - NY Rangers 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0) Branky: 15. Rantanen - 25. Schneider, rozhodující sam. nájezd Zibanejad. Střely na branku: 42:29. Diváci: 18.112. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Šesťorkin (oba NY Rangers), 3. Georgijev (Colorado). Edmonton - Minnesota 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Branky: 3. Ryan, 9. McDavid, 33. Yamamoto, 44. Draisaitl, 60. Nugent-Hopkins - 12. Eriksson Ek, 27. Zuccarello. Střely na branku: 38:44. Diváci: 17.589. Hvězdy zápasu: 1. S. Skinner, 2. Nugent-Hopkins, 3. Yamamoto (všichni Edmonton). Arizona - Boston 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Branky: 31. a 60. Crouse, 1. J. Brown, 41. Schmaltz - 5. Pastrňák, 28. Coyle, 55. N. Foligno (Krejčí). Střely na branku: 16:46. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celé utkání, inkasoval tři góly z 46 střel a úspěšnost zásahů měl 93,5 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Crouse, 2. Vejmelka, 3. Gostisbehere (všichni Arizona). Anaheim - San Jose 1:6 (0:1, 1:3, 0:2) Branky: 30. Zegras - 11. Meier (Hertl), 27. Harrington, 28. E. Karlsson (Hertl), 29. Sturm, 57. Bonino, 57. Lorentz. Střely na branku. 24:28. Diváci: 14.487. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson, 2. Meier, 3. Mäkiniemi (všichni San Jose). Vegas - Philadelphia 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0) Branky: 12. Carrier, 64. Marchessault - 22. Laughton. Střely na branku: 34:28. Diváci: 17.767. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Carrier, 3. Hill (všichni Vegas). Tabulky: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 26 21 1 4 103:57 43 2. Toronto 28 17 6 5 88:66 40 3. Tampa Bay 26 16 1 9 91:81 33 4. Detroit 26 13 5 8 82:83 31 5. Florida 27 13 4 10 95:89 30 6. Montreal 26 13 2 11 80:92 28 7. Buffalo 27 12 2 13 108:100 26 8. Ottawa 26 10 2 14 80:87 22 Metropolitní divize: 1. New Jersey 27 21 1 5 100:63 43 2. Carolina 26 14 6 6 77:73 34 3. Pittsburgh 27 15 4 8 97:82 34 4. NY Islanders 28 17 0 11 92:77 34 5. NY Rangers 29 14 5 10 89:82 33 6. Washington 29 13 4 12 82:87 30 7. Philadelphia 28 9 6 13 66:91 24 8. Columbus 26 9 2 15 74:106 20 Západní konference: Centrální divize: 1. Winnipeg 26 18 1 7 87:64 37 2. Dallas 27 15 5 7 102:79 35 3. Colorado 25 13 2 10 79:72 28 4. Minnesota 26 13 2 11 83:84 28 5. Nashville 24 12 2 10 65:75 26 6. St. Louis 27 12 0 15 82:105 24 7. Arizona 25 8 4 13 67:92 20 8. Chicago 26 7 4 15 62:94 18 Pacifická divize: 1. Vegas 29 20 1 8 97:77 41 2. Seattle 26 15 3 8 91:83 33 3. Edmonton 28 16 0 12 102:97 32 4. Los Angeles 29 14 4 11 97:104 32 5. Calgary 27 13 3 11 82:82 29 6. Vancouver 27 12 3 12 97:106 27 7. San Jose 30 9 5 16 93:110 23 8. Anaheim 28 7 3 18 70:120 17