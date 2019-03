Brno - Vedení KDU-ČSL na sjezdu v Brně převzal po osmi letech od Pavla Bělobrádka poslanec Marek Výborný. Ve druhém kole volby získal dvoutřetinovou podporu sjezdu. Delegáti pak dali na jeho doporučení a první místopředsedkyní zvolili senátorku Šárku Jelínkovou. V čele nyní opozičních lidovců tak stane nový tandem, ve volbě předsedy neuspěli dosavadní první místopředseda Jan Bartošek a místopředseda Marian Jurečka. Exministr zemědělství Jurečka poté, co v druhém kole volby předsedy neuspěl v přímém souboji s Výborným, oznámil, že nebude kandidovat na jiná místa v nejužším vedení.

Výborný získal 256 hlasů, Jurečka 124. Výborný zvítězil i v prvním kole, kterého se s finální dvojicí účastnili také Bartošek a středočeský lidovec Jaroslav Vlach.

S vedením KDU-ČSL se dopoledne rozloučil Bělobrádek přiznáním chyb, jichž se ve funkci dopustil. Jmenoval mezi nimi neúspěšný projekt koalice s hnutím STAN a vládní spolupráci s Andrejem Babišem (ANO).

KDU-ČSL se podle něj ale poučila a chyby neopakovala při složitých jednáních po volbách, z nichž vzešla současná menšinová vláda ANO a sociálních demokratů. "Potvrdili jsme, že jsme se poučili a že nechceme opakovat stejnou chybu," uvedl nejdéle sloužící polistopadový šéf strany. Svůj odchod vysvětlil snahou o oživení KDU-ČSL, svou únavou a touhou věnovat se víc rodině.

Syn někdejšího ministra obrany za KDU-ČSL a nynějšího soudce Nejvyššího správního soudu Miloslava Výborného chce na Bělobrádka navázat. Z KDU-ČSL plánuje vytvořit novou integrující sílu. Výborný současně konstatoval, že strana nevzkvétá. "Je to, jako by strana povstala, ale zase si lehla. Nepodařilo se nám navázat na nadějný výsledek z roku 2013. Ztratili jsme skoro třetinu poslanců, několik senátorů a v komunálních volbách skoro 350 mandátů. V aktuálních volebních průzkumech bojujeme o parlamentní přežití," připomněl. Mezi nástroji ke změně, o kterou bude usilovat, jmenoval podporu pro pracující rodiče, vzdělávání, vědu, kreativitu a řemeslnou zručnost. "Nechci Česko v exekucích, nechci děti v dluzích," podtrhl. Ve straně chce naslouchat starším zkušeným kolegům, prostor hodlá dát i mladé energii.

První sjezdový den věnovali lidovci pouze volbám úzkého vedení, i tak v projevech zazněla kritika současné menšinové vlády ČSSD a ANO a volání po integraci pravostředových stran, a to i z úst hostů zasedání. Předseda ODS Petr Fiala lidovce vyzval ke spolupráci. Zmínil jak volby do Sněmovny a Senátu, tak i volby krajské a prezidentské. Podle něj by strany měly otočit Česko správným směrem a vrátit politice a vládě smysl a důstojnost. O potřebě spolupráce mluvili i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a první místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan.

Výbornému dnes blahopřáli předsedové dalších pravicových opozičních stran. Fiala, Pospíšil i šéf STAN Petr Gazdík na twitteru shodně vyjádřili přání s lidovci spolupracovat. Připojila se i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Předseda KSČM Vojtěch Filip ČTK sdělil, že se Výbornému sluší popřát k volbě zejména dost sil a trpělivosti. Předseda SPD Tomio Okamura ovšem poznamenal, že si nevýrazná strana zvolila nevýrazného předsedu.

V sobotu sjezd na brněnském výstavišti pokračuje diskusí o změně stanov a směřování politiky KDU-ČSL. Představí se lidovečtí kandidáti pro květnové volby do Evropského parlamentu.V neděli si KDU-ČSL v Brně připomene 100. výročí založení strany.