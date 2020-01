Vědci z Brna odjeli do Antarktidy zkoumat vliv klimatu na ledovce

Devět vědců z Masarykovy univerzity vyrazilo 17. ledna 2020 z Brna na výpravu do Antarktidy. Výprava míří na základnu Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse, kde bude sledovat například dopady klimatické změny na ledovce a antarktickou přírodu. Odjezd se téměř o týden opozdil, na vině byla ohlášená porucha lodi chilského námořnictva. Na snímku zleva jsou Jaroslav Gerža, František Vorel, Peter Váczi a vedoucí expedice Kamil Láska.

Brno - Devět vědců z Masarykovy univerzity dnes odjelo z Brna do Antarktidy. Budou sledovat například dopady klimatické změny na ledovce a antarktickou přírodu. Odjezd se téměř o týden opozdil, na vině byla ohlášená porucha lodi chilského námořnictva. Na první část cesty vyrazili výzkumníci linkovým autobusem do Vídně.

Výprava se skládá ze sedmi Čechů, Slováka a Brita. "Jsem trochu nervózní, ale předpokládám, že to bude velká zkušenost nejen z pracovního hlediska. Měli jsme školení, jak se na Anarktidě chovat, a udělal jsem si i slaňovací kurz, abych byl připraven na všechno," řekl ČTK účastník expedice Michal Zeman.

Devítičlenná výprava měla na základnu Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse vyrazit v neděli, nakonec ale musela odjet o pět dní později. Důvodem je porucha lodi chilského námořnictva, která měla expedici přepravit z Punta Arenas na chilskou stanici na Antarktickém poloostrově.

Každý výzkumník má dvě zavazadla vážící maximálně 22 kilogramů. "Jedno zavazadlo je na osobní věci, od spodního prádla až po bundy a náhradní boty. Druhé zavazadlo je vyhrazeno pro vědecké přístroje,” řekl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt. Vědci by se z Antarktidy měli vrátit koncem března.

Koncem ledna vyrazí do Antarktidy ještě další šestičlenná expedice, konkrétně na Nelsonův ostrov v souostroví Jižní Shetlandy. Bude tam sbírat vzorky pro další výzkum.

Letošní expedice mají méně účastníků než v minulých letech, příčinou je dlouhodobě nevyjasněné financování Českého antarktického výzkumného programu. Obě výpravy prozatím hradí přírodovědecká fakulta, zároveň pokračují jednání s ministerstvem školství o optimálním zajištění dlouhodobého financování českých aktivit v Antarktidě.

Expedice na ostrov Jamese Rosse pořádá univerzita téměř 15 let. Kromě dlouhodobého sledování dopadů změn klimatu na jednotlivé složky životního prostředí čeká v tomto roce odborníky také práce na novém výzkumu.

"V rámci spolupráce s Portugalským národním antarktickým programem budeme sledovat vazby mezi osídlením odledněných ploch různými mikroorganismy a rostlinami a ústupem ledovců, a to v řádech tisíciletí, ale i jednotlivých let. Tento výzkum se zaměřuje na celou oblast Antarktického poloostrova a my jej kompletně zajišťujeme na východním pobřeží," uvedl už dříve Nývlt.