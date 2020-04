Vědci připravili videa o výzkumu koronaviru i testování

Praha - Tři naučná videa o novém typu koronaviru připravila Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT). Vědci Michaela Rumlová a Tomáš Ruml v nich hovoří o výzkumu koronaviru, jeho vlastnostech i rozdílech v metodách testování. Videa cílí i na naprosté laiky. Za VŠCHT o nich informoval Michal Janovský v dnešní tiskové zprávě.

V prvním příspěvku Rumlová, která působí v Ústavu biotechnologie, seznámila diváky laicky například s tím, že nový typ koronaviru je z 94 procent shodný s virem nalezeným u netopýrů. Popsala, méně pravděpodobný, možný způsob přenosu viru přímo z netopýra na člověka i verzi, podle níž byl mezi netopýry a lidmi další mezičlánek - možná luskoun.

Vědkyně například vysvětlila i cestu, jakým virus infikuje člověka a množí se v těle. V závěru zdůraznila, že dle výzkumu nový typ koronaviru vznikl přirozeně a nikoliv uměle. Změny v oněch šesti procentech, kterými se liší od viru u netopýrů, jsou podle jejích slov natolik překvapivé, že pokud by měl být virus vytvořen v laboratoři, touto cestou by se to nestalo.

Tomáš Ruml v dalším videu hovořil o rozdílech v metodách testování vzorků na přítomnost koronaviru. Zdůraznil, proč je použití takzvané genetické metody zásadní pro včasnou identifikaci infikovaných lidí a proč se pro to imunochemická metoda, neboli rychlotesty, naopak nehodí. Popsal také to, kdy je možné ji použít.

V posledním videu spojili Rumlová a Ruml témata z předchozích příspěvků. Vědci se však do problematiky pustili odborněji a detailněji.

Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví bylo onemocnění covid-19 potvrzeno v Česku celkem u 4944 lidí. Počet zemřelých s nemocí covid-19 je 88. Uzdravilo se 172 lidí.