Vědci objevili nový bizarní druh houby - na twitteru

Kodaň - Zatímco mnozí lidé používají sociální sítě, aby se nechali pobavit například kočičími videi, jiní je používají k objevování nových druhů. Do té druhé skupiny patří vědci z Národního přírodovědeckého muzea dánské Kodaňské univerzity, kteří na twitteru našli nový typ parazitické houby z řádu roztřepenkotvaré - a podle této sítě také dostala jméno, informoval zpravodajský server Phys.org.

Vše začalo, když bioložka a profesorka Ana Sofia Reboleiraová prohlížela twitter. Tam narazila na fotografii severoamerické mnohonožky (Narceus americanus), kterou zveřejnil její americký kolega Derek Hennen z Virginského polytechnického institutu. A zahlédla na ní několik drobných teček, které zaujaly její cvičené oko.

"Uviděla jsem na té mnohonožce něco, co vypadalo jako houby, které se ale ještě nikdy na amerických mnohonožkách nenašly. Šla jsem za svými kolegy a ukázala jim ten obrázek. A pak jsme seběhli do sbírek muzea a začali hledat," vysvětlila.

Společně s kolegou Henrikem Enghoffem objevila několik exemplářů stejné houby na několika amerických mnohonožkách v ohromném depozitáři muzea - houby, které ještě nikdy nebyly zdokumentovány. Potvrdili tak existenci dosud neznámého druhu roztřepenkovité houby (Laboulbeniales), které paraziticky napadají hmyz a mnohonožky. Nově objevená houba díky místu svého nálezu dostala oficiální latinský název Troglomyces twitteri.

"Pokud víme, tohle je poprvé, co byl nový druh objeven na twitteru," řekla Reboleiraová. "To jen podtrhuje, jaký význam mají tyto platformy pro sdílení výzkumu a dosahování nových výsledků. Doufám, že to motivuje profesionální i amatérské vědce, aby prostřednictvím sociálních sítí sdíleli více dat - a nyní během koronavirové krize, kdy nemůžeme do terénu ani do laboratoří, je to ještě důležitější," dodala.