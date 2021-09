Vědci na ČVUT učí humanoidního robota koordinovat hmat a zrak

Praha - Nové možnosti poznání lidského mozku a jeho schopnosti reagovat na okolní prostředí může přinést humanoidní robot iCub, který z Itálie získalo České vysoké učení technické (ČVUT). Jde o prvního robota tohoto druhu na ČVUT, na světě jich je 47. Vědci z elektrotechnické fakulty ho chtějí využít ke zkoumání koordinace hmatu a zraku a vývoje těchto smyslů u člověka. Výzkum má přispět k tomu, aby se roboti mohli v budoucnu pohybovat bezproblémově mezi lidmi. Zástupci fakulty dnes robota představili novinářům.

Humanoida pořídila Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT díky projektu Výzkumného centra informatiky za evropské peníze z ministerstva školství. Vyvinul ho Italský technologický institut v Janově, jeho první model vznikl asi před 15 lety, řekl vedoucí vědecké skupiny humanoidní robotiky Matěj Hofmann. Výroba exempláře pro ČVUT podle něj trvala asi rok. Stál zhruba 250.000 euro, tedy kolem sedmi milionů korun. V Praze je robot od června, dodal.

Výzkum na ČVUT má přispět k tomu, aby se humanoidní roboti uměli lépe přizpůsobovat lidem a svému okolí. Například by podle Hofmanna měli v budoucnu umět různým způsobem reagovat na dotyk člověka tak, aby nikomu neublížili. Měli by být také třeba schopni si uvědomit, že někdo vstupuje do jejich blízkosti. Předpokladem je nicméně to, že roboti budou mít pokročilejší smysly.

"Tento robot (iCub) má smysly jako člověk a měl by být mnohem flexibilnější a univerzálnější, tedy měl by se umět orientovat v mnoha věcech, což je ale právě ta výzva," řekl Hofmann. Domnívá se, že reálně se mohou podobní roboti vyrábět za deset až 20 let. "My teď napodobujeme to, jako kdyby se robot narodil a měl hodně málo znalostí. A používáme algoritmy mozkem inspirované, kdy on se něco může naučit tak jako dítě," dodal.

Výzkum na ČVUT podle něj čerpá i ze současných studí poznání v psychologii a neurovědách, které zkoumají chování člověka. Vědecká skupina věnující se robotu má nyní pět doktorandů, tři postdoktorandy, doplňují je magisterští a bakalářští studenti. Jsou mezi nimi čtyři Francouzi a jeden Egypťan, doplnil.

Robot iCub měří na výšku asi jeden metr, tedy zhruba jako čtyřleté dítě. Má 53 motorů a klouby jako člověk. Pomocí dvou umělých očí vidí, má sluch a po těle kůži s asi 4000 tlakovými senzory, které jsou propojené s umělou neuronovou sítí. Právě kůže je podle Hofmana na robotu poměrně unikátní. Většina robotů ji podle něj nemá. Robot iCub jinak umí také chodit a mluvit, ovšem ne moc srozumitelně, dodal Hofmann.