Vědci: Karantény mohou koronavirus zastavit, když je lidé dodrží

Londýn - Karantény mohou být účinným opatřením proti šíření nového typu koronaviru, pokud se omezením cestování, zákazy veřejných akcí a uzavírkami škol budou lidé zodpovědně řídit. Podle zpravodajského serveru CNN se na tom shoduje řada expertů. Otázkou je, jak rozsáhlá opatření mají v současné době vlády jednotlivých zemí přijímat. Podobně se na facebooku vyjadřuje i český vědec Jan Kulveit, který považuje za mylná tvrzení, že vyhlášení karantény je ze strany politiků pouze populistické gesto.

Podle Kulveita je nyní klíčové zajistit, aby již infikovaní lidé nakazili co nejméně dalších osob. Pokud jeden nemocný nakazí v průměru více než jednoho dalšího člověka, vyhrává koronavirus. Pokud je toto číslo menší než jedna, vyhráváme my, říká expert, který působí v Ústavu pro budoucnost lidstva (Future of Humanity Institute) na britské Oxfordské univerzitě. Zásadním krokem je také zpomalit import nemoci do země. "Dobrá otázka je, jak to udělat nejlevněji a s nejmenšími škodami pro normální život," konstatuje Kulveit.

Česká vláda v úterý kvůli šíření nového typu koronaviru rozhodla o zákazu akcí nad sto účastníků a do odvolání uzavřela všechny typy škol s výjimkou mateřských. Český vědec vnímá tato opatření jako správná.

Ke snížení počtu přenosů je podle něj nyní nutné co nejrychleji najít lidi nakažené nemocí COVID-19 a minimalizovat tím dobu, kdy tito lidé infikují ostatní. Důležité je také omezení vzájemných kontaktů mezi lidmi. "Čím těsnější kontakt, tím hůř. V příštích týdnech proto budeme muset trochu upravit, co děláme, a u spousty aktivit se ptát - skutečně je tak důležité tam jít? Stát může něco zakázat a předejít situacím, kdy by si lidé nemohli moci vybrat (školy). Velkou roli mají i zaměstnavatelé," píše český expert.

"Ke snížení rizika kontaktů přispívá mytí rukou. Roušky nejsou dostupné, více by se ale dalo propagovat mytí povrchů, na které umytýma rukama saháme, a omezení kontaktu rukou s nosem, ústy a očima," dodává Kulveit.

Za účinné považuje karantény i mikrobiolog Simon Clarke z britské Readingské univerzity, jehož názory dnes cituje televize CNN. "Pokud bude dodržována přísná karanténa, je možné virus zastavit a zabránit jeho úniku z dané oblasti," říká Clarke. Připouští nicméně, že pro úřady je složité přinutit lidi, aby necestovali.

"O tom, že nelze zabránit lidem v cestování, svědčí tisícileté zkušenosti. Kvůli lodní přepravě zboží po světě se dostal do Británie dýmějový mor, a stejně tak povolení leteckých cest po světě umožňuje šíření současných nemocí," dodává.

Aby byla preventivní opatření účinná a lidé se jimi řídili, musí být přiměřená a časově omezená v souladu se závažností situace. "Efektivita každé karantény závisí vždy na ochotě lidí ji dodržovat," říká podle CNN Elena Crespiová z Mezinárodní federace lidských práv.