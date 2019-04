Zlín - Osmapadesát let stará Škoda Felicia patřila mezi hlavní lákadla dnešní výstavy současných a historických vozidel a motocyklů Czech Drive v centru Zlína. Vůz si v 70. letech zahrál ve filmu režiséra Václava Vorlíčka Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Před třemi lety se majitelem sytě červeného stroje stal Vladimír Němec z Metylovic na Frýdeckomístecku, který vlastí celkem deset veteránů. "Je to vášeň," řekl dnes ČTK třiatřicetiletý sběratel.

V oblíbeném filmu se v autě svezli herci Jaromír Hanzlík s Vlastimilem Haškem. "Původní vůz byl bílé barvy s oranžovým pruhem vpředu a vzadu. Měl jinou čelní masku. Auto je vyvařené, třeba tam nejsou použité originální plechy, ale na té kráse mu renovace spíš přidala, než ubrala," uvedl Němec.

O tom, že vozidlo ve snímku hrálo, se dozvěděl od jeho předchozího majitele až poté, co si veterána koupil. "Můj sen byl Škoda Felicia Cabrio. Díky tomu, že auto prošlo veteránskou dílnou, kde dělali jeho servis, jsem měl jistotu. Řekli mi, co na tom je špatně, co na ně nepatří. Péči chce jako každé ostatní auto. Promazávat, leštit a vyjíždět relativně za pěkného počasí. Poté ho znova ošetřit," řekl sběratel.

V roce 2016 s nablýskaným vozem projel celou Českou republiku. Od jara do podzimu v něm najezdil zhruba 12.000 kilometrů. S autem objíždí srazy veteránů, vozí v něm svatby, často však vyrazí na silnici jen tak pro radost. "Kolik má auto najeto celkem, je těžké dohledat. Budík snese 99.999 kilometrů a kolikrát byl vyměněný, nevím," řekl Němec.

Na zlínské výstavě představil ještě jeden kousek ze své sbírky. Šlo o vůz Škoda 120 L přestavěný na autentickou repliku automobilu někdejší Veřejné bezpečnosti. "Auto mám druhým rokem. Původně bylo zelené. Takže se celé vyvařilo, nalakovalo, polepilo a přidal se maják. Je z roku 1983," doplnil Němec.

Návštěvníci výstavy Czech Drive mohli obdivovat dvě stovky automobilů a motocyklů včetně závodních speciálů. Součástí doprovodného programu byly atrakce pro děti nebo autogramiády jezdců rallye. Svou činnost předvedly i jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Hlavním dějištěm výstavy byl park u zlínského zámku, náměstí Míru a obchodní centrum Zlaté jablko.