Ve wimbledonském finále se utkají Džabúrová s Rybakinovou

Londýn - Ve finále Wimbledonu se utkají druhá tenistka světa Ons Džabúrová a třiadvacítka pořadí WTA Jelena Rybakinová. Tunisanka Džabúrová zdolala v semifinále Němku Tatjanu Mariaovou 6:2, 3:6, 6:1 a stala se první hráčkou ze severní Afriky a arabského světa, která si zahraje o titul na turnajích velké čtyřky. Rybakinová porazila bývalou světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska dvakrát 6:3 a je pro změnu premiérovou grandslamovou finalistkou z Kazachstánu. Mezi finálovými debutantkami se na trávě v All England Clubu rozhodne v takzvané open éře poprvé.

"Nevím, co říct. Je to splněný sen. Jsem ráda, že se ty hodiny obětování zúročily, a těším se na další zápas," řekla po semifinálové výhře Džabúrová v rozhovoru na kurtu. "Vím, že Tunisané teď budou slavit. Chci s nimi sdílet tuhle zkušenost a podpořit všechny tenisty z mé země a Afriky. Je to pro mě velká čest," doplnila.

Sedmadvacetiletá čtvrtfinálová přemožitelka Marie Bouzkové neprohrála již 11 zápasů za sebou, poté co před Wimbledonem vyhrála turnaj v Berlíně. O sedm let starší Mariaová, 103. hráčka žebříčku WTA, zaznamenala rovněž nejlepší grandslamový výsledek v kariéře. Dosud na turnajích velké čtyřky nepřešla nikdy přes třetí kolo. V semifinále debutovala jako nejstarší hráčka v historii.

"Byla to pořádná dřina dobíhat ty její míčky," uvedla Džabúrová. Po konci zápasu vzala soupeřku, které občas hlídá děti, za ruku, aby si také užila ovace zaplněného centrálního kurtu. "Chtěla jsem s ní ty okamžiky sdílet. Je úžasná. Přivedla na svět dvě děti a nevím, jak to vše zvládla. Doufám, že bude pokračovat v těchto výkonech dál a uvidíme ji takhle hrát i na dalších turnajích," dodala.

Džabúrová nečelila v první sadě ani jednou brejkbolu a po dvou ziscích soupeřčina podání vyhrála set za necelých čtyřicet minut. Ve druhém dějství se ale Tunisanka zhoršila, udělala 17 nevynucených chyb a Mariaová si vynutila pokračování.

V rozhodujícím setu Džabúrová znovu získala ztracenou jistotu a po dvou prolomených servisech utekla do vedení 5:0. Mariaová při svém podání odvrátila kanára, ale turnajová trojka si v další hře vypracovala mečboly, druhý proměnila a po hodině a 43 minutách slavila postup. Stala se druhým africkým zástupcem ve finále Wimbledonu v open éře. Před ní to dokázal před čtyřmi lety Jihoafričan Kevin Anderson.

Třiadvacetiletá rodačka z Moskvy Rybakinová, která již čtyři roky reprezentuje Kazachstán, vyřadila wimbledonskou šampionku z roku 2019 Halepovou za 77 minut. Jejím dosavadním grandslamovým maximem bylo loňské čtvrtfinále na Roland Garros. Stala se také nejmladší finalistkou Wimbledonu od roku 2015, kdy se do boje o titul dostala tehdy jednadvacetiletá Garbiňe Muguruzaová.

"Nemohu tomu uvěřit. Byl to skvělý zápas, Simona je velkou šampionkou. Už dříve jsme spolu sehrály několik těžkých duelů. Dnes se mi ale podařilo plně koncentrovat a jsem ráda, že jsem předvedla takový výkon," řekla Rybakinová. "Když jsem nervózní, je moje hra nahoru dolů. Dnes jsem ale byla mentálně připravená a udělala jsem vše, co bylo třeba," doplnila kazašská reprezentantka.

Rybakinová sebrala Halepové hned první servis a v závěru úvodní sady využila čtvrtý setbol. Halepová ztratila set ve Wimbledonu po 1100 dnech, neboť zde po triumfu v roce 2019 nestartovala vloni kvůli zranění a před dvěma lety se turnaj nehrál kvůli koronaviru.

Rumunce nevyšel ani začátek druhého setu, znovu ztratila podání, a přestože se jí podařilo soupeřku za stavu 1:2 také brejknout a duel vyrovnat, potom přišla o vlastní servis ještě dvakrát. Přemožitelka Karolíny Muchové z prvního kola doplatila také na devět dvojchyb a ve Wimbledonu prohrála po dvanácti zápasech.

Zraněný Nadal trénoval na wimbledonské semifinále, ale jestli bude hrát, neví

Rafael Nadal dnes v ústraní lehce trénoval na wimbledonské semifinále, zda ale do něj bude moci nastoupit, to stále kvůli zranění v oblasti břicha neví. Ve středu nebyl daleko od toho, aby souboj s Taylorem Fritzem vzdal, nakonec amerického tenistu v pětisetové bitvě porazil a drží šanci na kalendářní grandslam.

Šestatřicetiletý Nadal letos už vyhrál Australian Open i milované Roland Garros, po něm ale absolvoval léčbu chronických problémů s nohou a na londýnském grandslamu jej trápí břicho. Dnes podstoupil vyšetření a přiznal, že stále neví, zda bude do páteční bitvy s Nickem Kyrgiosem fit.

"Jsem zvyklý na bolesti, ale dnešek byl určitě nejhorším dnem," přiznal po vítězství nad Fritzem. "Je těžké říct, jestli budu moci hrát. Kdybych teď něco řekl a pak to dopadlo jinak, měli byste mě za lháře," dodal po vyčerpávajícím čtvrtfinále.

Dnes se novinářům vyhnul. Trénoval v klubu Aorangi Park, včetně servisu. Podle španělského listu Marca má v břišním svalu sedm milimetrů dlouhou trhlinu, ale pokusí se hrát. S australským bouřlivákem Kyrgiosem má bilanci 6:3, na wimbledonské trávě nerozhodnou 1:1.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 40,35 milionu liber):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Džabúrová (3-Tun.) - Mariaová (Něm.) 6:2, 3:6, 6:1, Rybakinová (17-Kaz.) - Halepová (16-Rum.) 6:3, 6:3.

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Ebden, Purcell (14-Austr.) - Ram, Salisbury (1-USA/Brit.) 3:6, 6:7 (1:7), 7:6 (11:9), 6:4, 6:2.

Juniorky

Dvouhra - čtvrtfinále:

Klimovičová (16-ČR) - Conwayová (Brit.) 2:6, 6:2, 6:1, Udvardyová (7-Maď.) - Bartůňková (3-ČR) 6:3, 6:2, Landaluce, Rodenas (7-Šp.) - Nicod, Bailly (4-ČR/Belg.) 6:3, 3:6, 10:5.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Bartůňková, Naefová (1-ČR/Švýc.) - Klugmanová, Oluwadareová (Brit.) 6:0, 6:1, Crossová, Mboková (4-Kan.) - Tomajková, Vargová (8-ČR/SR) 1:6, 7:5, 13:11, Nijkampová, Okutoyiová (Niz./Keňa) - Klimovičová, Šalková (ČR) 6:7 (5:7), 6:4, 11:9.

Junioři:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Menšík, Pieczkowski (6-ČR/Pol.) - Chak Lam Coleman Wong, Zheng (Hongkong/USA) 6:3, 1:6, 10:6.