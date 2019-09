Ve Vyšším Brodě se na Vltavu vydala kuriózní plavidla

Vyšší Brod (Českokrumlovsko) - Jen díky spolupráci s Povodím Vltavy, které krátkodobě zvýšilo průtok v řece Vltavě, mohla dnes na hladinu řeky vyrazit kuriózní plavidla. Ve Vyšším Brodě řeku splouvají pravidelně už 47 let. Je potřebný průtok alespoň 15 metrů krychlových za vteřinu, řekl organizátor plavby Karel Troják.

"Byl by to velký problém, každoročně si žádáme na povodí o zvýšený průtok, protože jinak bychom měli s průjezdností problém. Jsou místa, kde by to ty vory těžko projížděly a zůstávaly by na kamenech," dodal.

Letos se na start desetikilometrové plavby vydalo devět plavidel. Podle Trojáka posádky neodradilo ani deštivé a mlhavé počasí. Víc než pro dvacetitisícovou odměnu pluly i přes tři jezy pro zábavu svou i diváků.

V posledních letech je možné ve Vyšším Brodě obvykle vidět plout deset až 16 plavidel. Zájem býval v minulosti vyšší. Úbytek je podle Trojáka důsledkem toho, že podobných akcí přibývá. "Před 47 lety jsme byli jediní, jezdili k nám i z Ostravska, ale teď už je různých plaveb po regionech hodně, jen v jižních Čechách jich máme asi pět nebo šest," řekl Troják.

Dvacetitisícovou odměnu si podle něho ještě nikdo z plavby neodnesl. I když vyhrál, peníze ihned poukázal na dobrou věc. "Přímo na místě už obyčejně posádky ví, kam by ty peníze daly. Většinou putují postiženým nebo na nějaké centrum v Českých Budějovicích, které se věnuje dětským chorobám," řekl Troják.