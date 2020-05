Ve Vyškově dnes zahájil provoz zoopark s dinoparkem

Vyškov - Zoopark s přidruženým dinoparkem ve Vyškově znovu zahájily provoz. ČTK to řekla ředitelka Dagmar Nepeřená. Lidé si mohou objednávat lístky na webové stránce, v pokladě je zatím nekoupí. Podle Nepeřené bylo ráno objednaných asi 50 vstupenek. Kvůli opatřením souvisejícím s koronavirem jsou v areálu dezinfekce nebo lavičky dál od sebe.

Otevírací doba je od 09:00 do 18:00, vstupné je pro dospělé do zoo i dinoparku za 220 korun, do zoo za 90 korun, pro děti od tří do 15 let je za 150 korun do obou areálů a za 60 Kč do zoo. "Otevřeli jsme po 46 dnech. Podařilo se nám to jen díky tomu, že jsme byli schopní spustit vstupenkový on-line systém, který jsme předtím nepoužívali," uvedla Nepeřená.

Podle ní jsou uzavřené vnitřní prostory jako Hanácky statek a v dinoparku 4D kino, otevřené jsou jen venkovní plochy. "Naše zahrada se specializuje na domestikovaná zvířata z celého světa, takže máme velbloudy, lamy, skot, husy, kačeny a další. Jsou to zvířata spojená s chovem, takže návštěvníky vracíme do života jejich babiček na venkově," popsala Nepeřená. V dinoparku zase návštěvníci zažijí dobrodružnou stezku přírodou, ve které mohou potkat modely dinosaurů a ještěrů, některé se i pohybují.

Zoopark s dinoparkem měly loni návštěvnost kolem 200.000 lidí. Jen do dubna přišlo 30.000 lidí, nyní je to kolem 6000 lidí, ztráta způsobená koronavirem je podle Nepeřené odhadovaná na tři miliony korun.

Zoologické zahrady uzavřelo rozhodnutí vlády v polovině března. Otevřít mohly od pondělí za předpokladu, že umožní předem on-line nákup vstupenek. Ve čtvrtek otevřela hodonínská zoo, už od pondělí je v provozu brněnská zoo. Podle jejího mluvčího Michala Vaňáče přišlo od pondělí do čtvrtka asi 2000 lidí, což je zhruba třetina obvyklého stavu.