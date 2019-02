Vír (Žďársko) - Na ledové stěně ve Víru na Žďársku v sobotu závodilo 22 mužů a šest žen vybavených mačkami a cepíny v lezení na rychlost. Nejrychlejší Milan Dvořáček překonal 22 metrů dlouhou trasu na ledem pokryté skále za 11,8 vteřiny. Vírský závod už vyhrál poosmé, řekl ČTK organizátor Tomáš Koutský. Akce, která od roku 2014 funguje pod názvem Vírský cepín, dnes byla zároveň republikovým mistrovstvím v této disciplíně.

Úkolem závodníků bylo překonat stanovenou trasu v co nejkratším čase. Do podvečerního finále se probojovalo sedm mužů a pět žen. Nejrychlejší závodnice Aneta Loužecká vylezla do cíle na stěně Velké věže za 18,15 vteřiny, vyhrála poprvé.

Stěna ve Víru je nejvyšším uměle vytvářeným ledopádem v Česku, Na více než 40 metrů vysoké skále nad řekou Svratkou už funguje desátou sezonu. Tvorba ledu na skalách nad řekou Svratkou mohla ale v této zimě začít až v noci na 19. ledna, první lezci se pak na stěnu dostali za týden. Od té doby se jich tam už vystřídalo okolo 850.

Video: Ve Víru závodili lezci v ledu

16.02.2019, 21:21, autor: Vojtěch Kolář, zdroj: ČTK

"Letošní sezona začala trochu později, ale rozhodně to nejde srovnávat s minulým rokem, kdy jsme začínali taky 26., ale února," řekl Slávek Matuška ze spolku, který stěnu provozuje. Podotkl, že vzhledem k situaci na silnicích mohlo lidem v lednu připadat, že je velká zima, ale pro zaledování skály to dlouho nestačilo. "Pro nás, když nejde teplota pod minus pět stupňů, to není tuhá zima," podotkl.

Při přípravě dnešních závodů přidávala organizátorům starosti obleva, v pátek se jim ulevilo. Led byl pořád dost chladný a na startu závodní trasy měl sílu okolo 20 centimetrů. Dobré podmínky pro lezce vydržely i během dnešního slunečného dne. "Byť byl na teploměru nějaký stupeň nad nulou, led vůbec netekl. Byl krásně kompaktní a příjemný na lezení," řekl Koutský.

Na vírský umělý ledopád jezdí trénovat i hasiči, policisté a vojáci, konají se tam také výcviky Českého horolezeckého svazu v ledovém lezení. Sportoviště provozuje spolek Ledová stěna Vír.